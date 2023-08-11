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Єгипет відмовився передати Україні зброю попри прохання США – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Єгипет відмовився передати Україні зброю попри прохання США – WSJ
США неодноразово просило Єгипет допомогти зброєю Україні
фото з відкритих джерел

йдеться про артилерійські снаряди, протитанкові ракети, системи ППО та стрілецьку зброю

 

Єгипет не планує надавати свою зброю Україні у відповідь на численні прохання Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно з інформацією видання, Каїр раніше планував постачання ракет Росії. Але через звернення Вашингтона влада відмовилася від подібних поставок.

Журналісти пишуть, що після цього американські офіційні особи, включаючи міністра оборони США Ллойда Остіна, попросили Єгипет поставити зброю Україні, бажаючи допомогти нашій країні подолати нестачу боєприпасів.

Як зазначають у WSJ, Остін у березні особисто попросив про військову допомогу Україні під час зустрічі з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом Халілом Ас-Сісі в Каїрі.

Таке прохання ні до чого не призвело, і з того часу офіційні представники США неодноразово закликали Єгипет до передачі зброї нашій країні.

За словами неназваного американського чиновника, йдеться про артилерійські снаряди, протитанкові ракети, системи ППО та стрілецьку зброю.

«У розмові з американськими офіційними особами Єгипет не дав однозначної відповіді на цей запит, але єгипетський чиновник у приватному порядку заявив, що Єгипет не планує відправляти зброю», – пише видання.

При цьому офіційний представник Держдепу США підкреслив, що Єгипет виступає партнером, який працює над досягненням стабільності та міцного миру в Україні.

Нагадаємо, депутати німецького Бундестагу закликають уряд та особисто канцлера Олафа Шольца якнайшвидше надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

До слова, касетні боєприпаси, які США передали Україні, надали імпульсу наступальній операції Сил оборони.

Теги: Єгипет зброя США війна

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