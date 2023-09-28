Закриття кордону із Польщею? Словаччина пояснила, що відбувається

Словаччина та Польща запровадять ретельний контроль на кордоні, аби зашкодити незаконній міграції

Низка європейських країн останніми днями говорить про посилення боротьби із мігрантами. У зв'язку із чим з'явились чутки про нібито закриття кордонів, зокрема між Словаччиною та Польщею. Про це заявив прем'єр-міністр цієї країни Людовіт Одор. За його словами, йдеться не лише про польсько-словацький кордон, а й про німецько-чеський.

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Він переконаний, що ці чутки безпідставні, і зараз ніхто не думає про закриття кордонів зі Словаччиною, а лише про посилення контролю між країнами.

«Ми концентруємося на запобіганні контрабанді», – сказав він після засідання уряду, додавши, що у Братиславі шукають рішення у співпраці країн.

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Одор також повідомив, що увага буде зосереджена на прикордонних районах та перевірці підозрілих об'єктів чи транспортних засобів. Планується, що країни діятимуть у рамках спільних патрулів. При цьому словацький міністр зазначив, що міграційний тиск ослаб у порівнянні з ситуацією двотижневої давності, а Словаччина наразі має достатні можливості для прикордонного контролю.

Раніше стало відомо, що Польща в процесі боротьби з нелегальними мігрантами почне контролювати на дорогах транспорт, що прямує зі Словаччини. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, пише Polska Agencja Prasowa.

За його словами, Варшава робить це, щоб ніхто не звинувачував її у слабкому контролі кордону. «Якщо зараз йдеться про проникнення нелегальних мігрантів, це відбувається так званим Балканським шляхом. Адже Польща вкрай негативно ставиться до загальноєвропейської політики щодо мігрантів. Варшава відмовляється приймати у себе біженців, на чому наполягає Брюссель.

Нагадаємо, цього тижня Німеччина запровадить частковий прикордонний контроль з Польщею і Чехією, щоб захиститись від напливу мігрантів. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер. Вона зазначила, що заходи будуть запроваджені спільно з Польщею та Чеською Республікою.

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До слова, Польща також розглядає можливість посилення контролю на кордоні з Німеччиною. Представник польського уряду наголосив, що «ми говоримо про цю проблему голосніше, ніж Німеччина, тому що говоримо в контексті «балканського шляху», тобто імміграційного трафіку з півдня Європи». «Саме тому ми розпочали перевірки на словацькому напрямку», – додав він.

Згідно з офіційними даними, за перші сім місяців 2023 року в Німеччині кількість перших запитів на надання притулку зросла на 78%. За даними поліції, у серпні кількість зареєстрованих незаконних перетинів кордону з Німеччиною досягла понад 14,7 тис., що на 66% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.