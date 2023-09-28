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Закриття кордону із Польщею? Словаччина пояснила, що відбувається

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Закриття кордону із Польщею? Словаччина пояснила, що відбувається
Словаччина та Польща будуть ретельно перевіряти транспорт на кордоні
фото з відкритих джерел

Словаччина та Польща запровадять ретельний контроль на кордоні, аби зашкодити незаконній міграції 

Низка європейських країн останніми днями говорить про посилення боротьби із мігрантами. У зв'язку із чим з'явились чутки про нібито закриття кордонів, зокрема між Словаччиною та Польщею. Про це заявив прем'єр-міністр цієї країни Людовіт Одор. За його словами, йдеться не лише про польсько-словацький кордон, а й про німецько-чеський.

Він переконаний, що ці чутки безпідставні, і зараз ніхто не думає про закриття кордонів зі Словаччиною, а лише про посилення контролю між країнами. 

«Ми концентруємося на запобіганні контрабанді», – сказав він після засідання уряду, додавши, що у Братиславі шукають рішення у співпраці країн.

Одор також повідомив, що увага буде зосереджена на прикордонних районах та перевірці підозрілих об'єктів чи транспортних засобів. Планується, що країни діятимуть у рамках спільних патрулів. При цьому словацький міністр зазначив, що міграційний тиск ослаб у порівнянні з ситуацією двотижневої давності, а Словаччина наразі має достатні можливості для прикордонного контролю.

Раніше стало відомо, що Польща в процесі боротьби з нелегальними мігрантами почне контролювати на дорогах транспорт, що прямує зі Словаччини. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, пише Polska Agencja Prasowa.

За його словами, Варшава робить це, щоб ніхто не звинувачував її у слабкому контролі кордону. «Якщо зараз йдеться про проникнення нелегальних мігрантів, це відбувається так званим Балканським шляхом.  Адже Польща вкрай негативно ставиться до загальноєвропейської політики щодо мігрантів. Варшава відмовляється приймати у себе біженців, на чому наполягає Брюссель.

Нагадаємо, цього тижня Німеччина запровадить частковий прикордонний контроль з Польщею і Чехією, щоб захиститись від напливу мігрантів. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер. Вона зазначила, що заходи будуть запроваджені спільно з Польщею та Чеською Республікою.

 До слова, Польща також розглядає можливість посилення контролю на кордоні з Німеччиною. Представник польського уряду наголосив, що «ми говоримо про цю проблему голосніше, ніж Німеччина, тому що говоримо в контексті «балканського шляху», тобто імміграційного трафіку з півдня Європи». «Саме тому ми розпочали перевірки на словацькому напрямку», – додав він.

Згідно з офіційними даними, за перші сім місяців 2023 року в Німеччині кількість перших запитів на надання притулку зросла на 78%. За даними поліції, у серпні кількість зареєстрованих незаконних перетинів кордону з Німеччиною досягла понад 14,7 тис., що на 66% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

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Теги: трудові мігранти Польща кордон Варшава Словаччина міністр транспорт біженці мігранти Брюссель Лондон Німеччина

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