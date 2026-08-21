США дали російському «Лукойлу» більше часу на продаж активів

Вашингтон продовжив дедлайн до 19 вересня, але залишив за собою останнє слово під час укладання угод

Сполучені Штати продовжили термін, протягом якого дозволені переговори про продаж закордонних активів підсанкційного російського «Лукойлу». Новий дедлайн встановлено на 19 вересня, однак завершення будь-якої угоди потребуватиме окремого дозволу американської влади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

20 серпня OFAC видало нову генеральну ліцензію, яка регулює операції, пов'язані з можливим продажем Lukoil International GmbH та компаній, у яких вона прямо або опосередковано володіє щонайменше 50% акцій.

Документ дозволяє проводити операції, необхідні для переговорів та укладання контрактів із «Лукойлом» або його афілійованими структурами про продаж, передачу чи відчуження відповідних активів.

Термін дії дозволу продовжили до 00:01 19 вересня за східним часом США. Водночас нова ліцензія не означає, що укладені контракти можна буде автоматично виконати. Однією з головних умов Вашингтона стало отримання окремого дозволу OFAC на фактичне завершення продажу.

Таким чином, потенційні покупці можуть проводити переговори з «Лукойлом», здійснювати фінансову, юридичну та операційну перевірку активів, залучати консультантів і домовлятися про умови контрактів. Однак передача активів новому власнику без додаткового погодження OFAC не дозволена.

Американський регулятор також визначив умови, які враховуватиме під час розгляду можливого продажу. Зокрема, угода має повністю розірвати зв'язки Lukoil International GmbH із російським «Лукойлом».

Кошти, які за результатами продажу належатимуть російській компанії, мають залишатися заблокованими до скасування санкцій та перебувати на рахунку під юрисдикцією США. Вашингтон також не погодиться на угоду, яка забезпечить «Лукойлу» значну попередню вигоду, зокрема через обмін активами або акціями.

Крім того, OFAC залишило за собою можливість відкликати дозвіл достроково, якщо «Лукойл» та Lukoil International GmbH не демонструватимуть добросовісного ведення переговорів про відчуження активів.

Рішення США має значення, зокрема, для Болгарії, де російська компанія володіє великими активами у нафтовому секторі. Насамперед йдеться про нафтопереробний завод у Бургасі та мережу приблизно з 500 автозаправних станцій.

Американська влада вже неодноразово продовжувала дозволи, пов'язані з міжнародними активами російської компанії. Окрема ліцензія OFAC дозволяє роботу певних автозаправних станцій Lukoil International за межами Росії до 29 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Сполучені Штати запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – «Роснефті» та «Лукойлу». Американське Міністерство фінансів пояснювало обмеження необхідністю посилити тиск на російський енергетичний сектор та скоротити можливості Москви отримувати доходи для фінансування війни.