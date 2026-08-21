Головна Світ Політика
search button user button menu button

США дали російському «Лукойлу» більше часу на продаж активів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
США дали російському «Лукойлу» більше часу на продаж активів
США перенесли дедлайн для продажу активів «Лукойлу»
фото: АР

Вашингтон продовжив дедлайн до 19 вересня, але залишив за собою останнє слово під час укладання угод

Сполучені Штати продовжили термін, протягом якого дозволені переговори про продаж закордонних активів підсанкційного російського «Лукойлу». Новий дедлайн встановлено на 19 вересня, однак завершення будь-якої угоди потребуватиме окремого дозволу американської влади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

20 серпня OFAC видало нову генеральну ліцензію, яка регулює операції, пов'язані з можливим продажем Lukoil International GmbH та компаній, у яких вона прямо або опосередковано володіє щонайменше 50% акцій.

Документ дозволяє проводити операції, необхідні для переговорів та укладання контрактів із «Лукойлом» або його афілійованими структурами про продаж, передачу чи відчуження відповідних активів.

Термін дії дозволу продовжили до 00:01 19 вересня за східним часом США. Водночас нова ліцензія не означає, що укладені контракти можна буде автоматично виконати. Однією з головних умов Вашингтона стало отримання окремого дозволу OFAC на фактичне завершення продажу.

Таким чином, потенційні покупці можуть проводити переговори з «Лукойлом», здійснювати фінансову, юридичну та операційну перевірку активів, залучати консультантів і домовлятися про умови контрактів. Однак передача активів новому власнику без додаткового погодження OFAC не дозволена.

Американський регулятор також визначив умови, які враховуватиме під час розгляду можливого продажу. Зокрема, угода має повністю розірвати зв'язки Lukoil International GmbH із російським «Лукойлом».

Кошти, які за результатами продажу належатимуть російській компанії, мають залишатися заблокованими до скасування санкцій та перебувати на рахунку під юрисдикцією США. Вашингтон також не погодиться на угоду, яка забезпечить «Лукойлу» значну попередню вигоду, зокрема через обмін активами або акціями.

Крім того, OFAC залишило за собою можливість відкликати дозвіл достроково, якщо «Лукойл» та Lukoil International GmbH не демонструватимуть добросовісного ведення переговорів про відчуження активів.

Рішення США має значення, зокрема, для Болгарії, де російська компанія володіє великими активами у нафтовому секторі. Насамперед йдеться про нафтопереробний завод у Бургасі та мережу приблизно з 500 автозаправних станцій.

Американська влада вже неодноразово продовжувала дозволи, пов'язані з міжнародними активами російської компанії. Окрема ліцензія OFAC дозволяє роботу певних автозаправних станцій Lukoil International за межами Росії до 29 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Сполучені Штати запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – «Роснефті» та «Лукойлу». Американське Міністерство фінансів пояснювало обмеження необхідністю посилити тиск на російський енергетичний сектор та скоротити можливості Москви отримувати доходи для фінансування війни.

Читайте також:

Теги: санкції США нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціни на пальне 15 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 15 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
15 серпня, 08:45
Під час гри Трампа в Бедмінстері поруч помітили американський комплекс Avenger
The War Zone: системи ППО охороняють Трампа під час гри в гольф (фото)
11 серпня, 12:33
Наслідки нічної атаки ворога у Запоріжжі
Росія атакувала Київ і Запоріжжя: є руйнування і загиблі
11 серпня, 00:50
Знищення складів Wildberries може боляче вдарити по економіці Росії
Wildberries може збанкрутувати до кінця року через удари – військовий експерт
5 серпня, 11:30
Експорт зерна з Росії скоротився майже на 38%
Росія втратила понад третину експорту зерна за липень
4 серпня, 14:55
Фрай, Бендер та Ліла вирішуватимуть проблеми та потраплятимуть у абсурдні пригоди в новому сезоні
Вийшов 14 сезон мультсеріалу «Футурама»: чим здивують нові серії
3 серпня, 14:53
Головне за ніч 2 липня
Пожежа на НПЗ у Саратові, вибух у Москві та авіакатастрофа в Перу: головне за ніч 2 серпня
2 серпня, 05:51
Зеленський попросив у Трампа розширити роботу Starlink для ЗСУ
Трамп отримав від Зеленського несподіване прохання – The Atlantic
31 липня, 15:14
Російська влада назвала число загиблих на заводі у Кірові
Російська влада назвала число загиблих на заводі у Кірові
24 липня, 13:11

Політика

США дали російському «Лукойлу» більше часу на продаж активів
США дали російському «Лукойлу» більше часу на продаж активів
Трамп не зміг змусити Іран капітулювати та накинувся на союзників – WP
Трамп не зміг змусити Іран капітулювати та накинувся на союзників – WP
Україна запровадила санкції проти російських мультфільмів
Україна запровадила санкції проти російських мультфільмів
В Австралії заарештовано російського шпигуна, який служив у ЗСУ – ABC News
В Австралії заарештовано російського шпигуна, який служив у ЗСУ – ABC News
Представник Росії в ООН зробив заяву про масову мобілізацію
Представник Росії в ООН зробив заяву про масову мобілізацію
Замах у Монако: Єрмолаєв заперечив версію про причетність України
Замах у Монако: Єрмолаєв заперечив версію про причетність України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2026
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
82K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
55K
Бійці зустрілися на фронті із ворогом, який говорив українською. Їх урятувала випадковість

Новини

Україна просить Маска допомогти бити по ракетних установках РФ – Financial Times
Сьогодні, 10:35
Медовий експорт України: які країни скуповують продукт найбільше
Вчора, 21:04
Глава Оболонського району столиці отримав посаду в уряді
Вчора, 13:23
Україна готує аналог статусу ветерана для цивільних: хто отримає і які пільги
Вчора, 10:53
В Україні до 34°, місцями дощі, гроза: погода на 20 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
Вчора, 04:46

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua