Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Китаї обрушився міст, завершений лише на початку цього року

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У Китаї обрушився міст, завершений лише на початку цього року
Зсув ґрунту зруйнував частину 760-метрового шляху, що веде до Тибету
фото: Reuters

У Китаї після зсуву обвалилася під'їзна естакада мосту «Хунци»

У Китаї обрушилася частина нещодавно відкритого 760-метрового мосту «Хунци» на ділянці, що з'єднує центральні райони країни з Тибетом. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих унаслідок обвалу немає, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters. 

10 листопада на схилах поблизу мосту в місті Марканг були зафіксовані ознаки зсуву ґрунту – тріщини та деформації. У регіоні негайно запровадили режим надзвичайної ситуації. Рух мостом було закрито, а автомобілі, що залишалися на ньому, евакуйовані. 

Вдень 11 листопада з гори зійшов великий оползень. Унаслідок цього обвалилися під'їзна естакада мосту, опори та прольоти.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Наразі проводиться оцінка збитків. Терміни відновлення автомобільного руху не визначені.

Міст «Хунци» був побудований компанією Sichuan Road & Bridge Group, а його будівництво було завершено на початку року.

Раніше у Китаї офіційно відкрили «найвищий міст у світі», що має значно спростити життя місцевим мешканцям в одній з китайських провінцій.Міст Хуацзян простягнувся через Великий каньйон у провінції Гуйчжоу. Внизу – річка Бейпан, а на висоті 625 метрів над нею – автомагістраль із двома смугами руху і додатковою смугою безпеки в обох напрямках.

Читайте також:

Теги: Китай будівництво річка міст архітектура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вашингтон-Будапешт. Чи можливе закінчення війни?
Вашингтон-Будапешт. Чи можливе закінчення війни?
18 жовтня, 08:27
Румуни не поспішають із будівництвом житла
Обсяги будівництва у ЄС падають: яка країна стала антилідером
21 жовтня, 11:26
Китайські державні компанії призупинили закупівлі російської нафти – Reuters
Китайські державні компанії призупинили закупівлі російської нафти – Reuters
23 жовтня, 16:55
Дві країни зображені у вигляді спортсменів, що боряться за м'яч
Китай перемагає США у торговельній війні? Журнал The Economist опублікував промовисту обкладинку
24 жовтня, 08:58
Трамп: Але знаєте, що робить Китай… Мабуть, ви вже бачили сьогодні – Китай істотно скорочує закупівлі російської нафти
Трамп: Китай скоротив закупівлі російської нафти, а Індія повністю їх припинила
25 жовтня, 23:08
Трамп розповів, чому зустріч із лідером КНДР не відбулася
Трамп пояснив, чому не зустрівся з Кім Чен Ином
30 жовтня, 13:07
Бессент: Ми вийдемо з-під того «меча», який китайці тримають над нами та над усім світом
Бессент: США працюватимуть над зниженням залежності від рідкісноземельних мінералів з Китаю
3 листопада, 02:14
Позапланові перевірки будівель проводитимуть на безпечних територіях України
Кабмін дозволив позапланові перевірки будівель на безбар’єрність
7 листопада, 19:40
Трамп і Сі Цзіньпін провели переговори
Трамп і Сі Цзіньпін під час зустрічі обговорили Україну
30 жовтня, 07:47

Соціум

Сили оборони вразили російський завод «Ставролен» та склад боєприпасів
Сили оборони вразили російський завод «Ставролен» та склад боєприпасів
У Китаї обрушився міст, завершений лише на початку цього року
У Китаї обрушився міст, завершений лише на початку цього року
Названо найкраще місто для життя
Названо найкраще місто для життя
Як міленіали та зумери проводять відпустку: дослідження показало суттєву різницю
Як міленіали та зумери проводять відпустку: дослідження показало суттєву різницю
Кави, шоколаду та вина незабаром стане менше? Дослідники б'ють на сполох
Кави, шоколаду та вина незабаром стане менше? Дослідники б'ють на сполох
Авіакатастрофа на кордоні Грузії й Азербайджану: загинули всі 20 військових
Авіакатастрофа на кордоні Грузії й Азербайджану: загинули всі 20 військових

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua