У Китаї обрушився міст, завершений лише на початку цього року

У Китаї після зсуву обвалилася під'їзна естакада мосту «Хунци»

У Китаї обрушилася частина нещодавно відкритого 760-метрового мосту «Хунци» на ділянці, що з'єднує центральні райони країни з Тибетом. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих унаслідок обвалу немає, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

10 листопада на схилах поблизу мосту в місті Марканг були зафіксовані ознаки зсуву ґрунту – тріщини та деформації. У регіоні негайно запровадили режим надзвичайної ситуації. Рух мостом було закрито, а автомобілі, що залишалися на ньому, евакуйовані.

Вдень 11 листопада з гори зійшов великий оползень. Унаслідок цього обвалилися під'їзна естакада мосту, опори та прольоти.

Наразі проводиться оцінка збитків. Терміни відновлення автомобільного руху не визначені.

Міст «Хунци» був побудований компанією Sichuan Road & Bridge Group, а його будівництво було завершено на початку року.

