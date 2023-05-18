Банкова пояснила, як підвищити ефективність санкцій проти РФ

Михайло Подоляк розповів, як посилити дію санкцій проти Росії

Зокрема, необхідно заблокувати будь-який транзит через Росію

Запроваджені проти РФ санкції вже діють, проте декілька моментів українська влада планує доробити. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, щоб ефективніше вплинути на російську економіку, необхідно:

заблокувати будь-який транзит через Росію;

унеможливити обхід санкцій через треті країни;

закрити коррахунки певних російських банків.

«І залишково – вбити російську атомну галузь. От в принципі цього буде достатньо, щоб Росія остаточно залишилася в Середньовіччі. Російська економіка не витримає всього цього», – зауважив Подоляк.

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Нагадаємо, РФ продовжує закуповувати авіадеталі американського виробництва в обхід санкцій. Зокрема, минулого року до Росії відправлялися деталі літаків Boeing, Airbus та інших на мільйони доларів.

Нагадаємо, що посли країн Європейського Союзу під час зустрічі у Брюсселі у п'ятницю, 12 травня, не змогли досягти домовленостей щодо 11 пакету санкцій проти Росії.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ.