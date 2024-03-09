Головна Світ Політика
search button user button menu button

Голова МЗС Польщі оцінив можливість розміщення сил НАТО в Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Голова МЗС Польщі оцінив можливість розміщення сил НАТО в Україні
Радослав Сікорський прокоментував заяву Макрона щодо західних військ в Україні
фото: PAP

За словами Сікорського, присутність сил НАТО в Україні не є чимось немислимим

Ініціативу французького президента Еммануеля Макрона щодо західних військ в Україні відкидати не потрібно. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на конференції в польському Сеймі, присвяченій 25-річчю членства Польщі в НАТО.

Коментуючи слова Макрона, Сікорський нагадав, що подібний прецедент уже існував в історії, а саме – під час Корейської війни 1950−1953 років, коли на допомогу країні вирушила коаліція держав за рішенням Ради безпеки ООН.

«На Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй одразу після вторгнення понад 140 країн зі 190 проголосували за те, щоб засудити агресію як неприйнятну. Це не просто заява для преси, це створення правової бази», – сказав глава МЗС Польщі.

Сікорський заявив, що з огляду на це, «коаліція держав-членів ООН тут для припинення агресії не є чимось немислимим». Він наголосив, що західні війська в Україні допомагатимуть у припиненні російської агресії, а не стануть причиною для ескалації.

«Ось чому я ціную французьку ініціативу останніх днів. Тому що, на мою думку, вона має гарний намір, а саме – щоб саме російський президент запитував себе, яким буде наш наступний крок, а не щоб він був упевнений, що ми не зробимо нічого креативного», – міністр закордонних справ Польщі.

За його словами, нападаючи на Україну Росія виявилася цивілізаційно нездатною прийняти західні цінності, що визначило її як країну, яка не може мирно співіснувати з сусідами, відтак НАТО повинно було повернутися до своєї першочергової ролі.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Водночас Генсек НАТО заявив, що альянс не планує відправляти військових на територію України

Читайте також: 

Теги: військові НАТО Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Фінляндії найближчими роками буде більше тирів
Через війну в Україні фіни знайшли нове улюблене заняття
7 березня, 09:46
Угорщина не підтримує кандидатуру Рютте на посаду Генерального секретаря НАТО
Угорщина проти кандидатури Рютте на посаду генсека НАТО: причина
5 березня, 22:59
Олександр Яковець раніше був начальником інженерних військ – начальником управління інженерних військ у командуванні Сил підтримки ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ
4 березня, 18:26
Чому німецькі генерали не хочуть давати Україні ракети Taurus? Оприлюднені записи російських шпигунів
Чому німецькі генерали не хочуть давати Україні ракети Taurus? Оприлюднені записи російських шпигунів
2 березня, 23:30
Як наголосив прем'єр Польщі, закриття кордону буде «болючим для обох сторін рішенням»
Польща може тимчасово закрити кордон з Україною для торгівлі
28 лютого, 16:30
Дмитро Дікусар каже, що його розчаровують псевдоволонтери
Хореограф, який воює на фронті, висловив своє розчарування після двох років війни
24 лютого, 16:30
«Польща не лише імпортує сільськогосподарську продукцію з України, а й є одним з головних і значно більшим експортером в Україну товарів»
Небезпека з тилу. Як владнати непорозуміння з Польщею
23 лютого, 17:46
Ситуацією на польсько-українському кордоні намагаються скористатися росіяни і роздмухують ворожнечу в соцмережах
Нардеп: Українська тема в протестах у Польщі є важливою, але не основною
21 лютого, 12:02
Зустріч із делегацією Палати представників Конгресу США
Здолати Росію разом. Яку допомогу Україна отримала 9 лютого: повний список
9 лютого, 21:41

Політика

Голова МЗС Польщі оцінив можливість розміщення сил НАТО в Україні
Голова МЗС Польщі оцінив можливість розміщення сил НАТО в Україні
Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду
Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду
Франція готується до військових дій на території Європи – Politico
Франція готується до військових дій на території Європи – Politico
Демократи Палати представників відхилили компромісний законопроєкт з допомогою Україні
Демократи Палати представників відхилили компромісний законопроєкт з допомогою Україні
США збільшать кількість дипломатів в Україні – ЗМІ
США збільшать кількість дипломатів в Україні – ЗМІ
Мирний саміт за участі Росії, спрощення торгівлі: деталі зустрічі Ердогана та Зеленського
Мирний саміт за участі Росії, спрощення торгівлі: деталі зустрічі Ердогана та Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Медведчук і всі-всі-всі. Хто хоче повернути український паспорт
6450
Росія завалила Польщу огірками. Фермери не приховують шоку
5362
Що допомогло ЗСУ знищити винищувачі РФ: The Telegraph назвала зброю
2616
Як українські біженці вплинули на економіку Польщі: дослідження
2538
Військовий їв оселедця з бочки. Відома акторка розповіла історію та осоромилася в соцмережі
2473
Голова Комітету економістів України назвав три умови успішної мобілізації

Новини

Атака дронів на Росію, санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
Сьогодні, 04:50
Шевченківський день. Що відзначаємо 9 березня
Сьогодні, 00:50
Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
Вчора, 06:30
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня
Вчора, 05:21
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua