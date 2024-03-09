Голова МЗС Польщі оцінив можливість розміщення сил НАТО в Україні

За словами Сікорського, присутність сил НАТО в Україні не є чимось немислимим

Ініціативу французького президента Еммануеля Макрона щодо західних військ в Україні відкидати не потрібно. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на конференції в польському Сеймі, присвяченій 25-річчю членства Польщі в НАТО.

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Коментуючи слова Макрона, Сікорський нагадав, що подібний прецедент уже існував в історії, а саме – під час Корейської війни 1950−1953 років, коли на допомогу країні вирушила коаліція держав за рішенням Ради безпеки ООН.

«На Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй одразу після вторгнення понад 140 країн зі 190 проголосували за те, щоб засудити агресію як неприйнятну. Це не просто заява для преси, це створення правової бази», – сказав глава МЗС Польщі.

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Сікорський заявив, що з огляду на це, «коаліція держав-членів ООН тут для припинення агресії не є чимось немислимим». Він наголосив, що західні війська в Україні допомагатимуть у припиненні російської агресії, а не стануть причиною для ескалації.

«Ось чому я ціную французьку ініціативу останніх днів. Тому що, на мою думку, вона має гарний намір, а саме – щоб саме російський президент запитував себе, яким буде наш наступний крок, а не щоб він був упевнений, що ми не зробимо нічого креативного», – міністр закордонних справ Польщі.

За його словами, нападаючи на Україну Росія виявилася цивілізаційно нездатною прийняти західні цінності, що визначило її як країну, яка не може мирно співіснувати з сусідами, відтак НАТО повинно було повернутися до своєї першочергової ролі.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

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