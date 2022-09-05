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Bloomberg пророкує РФ глибоку рецесію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Bloomberg пророкує РФ глибоку рецесію
Повне припинення постачання газу до Європи може коштувати Росії 400 млрд рублів ($6,6 млрд) на рік
фото ілюстративне

Наступного року спад прискориться, а економіка повернеться на довоєнний рівень лише наприкінці десятиліття

Росію очікує більш тривала та глибока рецесія від санкцій. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з урядовим звітом, санкції та рецесія ставлять під загрозу галузі, на які РФ роками спиралася у своїй економіці.

Два із трьох представлених у звіті експертів сценаріїв показують, що наступного року спад прискориться, а економіка повернеться на довоєнний рівень лише наприкінці десятиліття чи пізніше. Усі сценарії передбачають посилення тиску санкцій, і до них, мабуть, приєднається дедалі більше країн. У доповіді йдеться, що різка відмова Європи від російських нафти та газу може також вдарити наскільки можна Кремль забезпечувати свій власний ринок.

Технологічні та фінансові обмеження посилюють тиск. За оцінками звіту, до 200 тисяч ІТ-фахівців можуть покинути країну до 2025 року, що є першим офіційним прогнозом збільшення витоку мізків. У звіті йдеться, що виробники металів втрачають 5,7 мільярда доларів на рік через обмеження.

Повне припинення постачання газу до Європи, головний експортний ринок Росії, може коштувати 400 млрд рублів ($6,6 млрд) на рік у вигляді недоотриманих податкових надходжень. Цілком компенсувати втрачені продажі новими експортними ринками не вдасться навіть у середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, міністри фінансів країн Великої сімки (G7) 2 вересня, підтвердили намір обмежити ціни на російську нафту. 

Додамо, що раніше сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо вважає, що США повинні запровадити санкції проти купівлі Китаєм нафти та інших енергоносіїв у Росії, щоб припинити фінансування війни РФ проти України.

Разом з тим Сполучені Штати заявляли, що обмеження світових цін на російську нафту має набрати чинності до грудня 2022 року.  Раніше Європейський Союз анонсував восьмий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. 

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Теги: росія економіка санкції окупація

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