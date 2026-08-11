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Віталій Шапран Економічний експерт

Все гірше, ніж думає Путін. Бюджет РФ чекає важкий серпень

glavcom.ua
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Нафта вже не врятує російський бюджет від важкого серпня
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Цирк з нафтогазовими доходами, або так ось яке воно «від’ємне зростання»

Уряд РФ у властивій йому манері на минулому тижні доповів про чергові перемоги на економічному фронті. За липень 2026 року нафтогазові доходи федерального бюджету склали рекордних 934 млрд рублів, що аж на 37% більше ніж у червні. І здавалась би, ось вона мрія Путіна, але як виявилось – знову брехня.

В останній місяць кварталу російські нафтові компанії виплачують квартальний податок, за другий квартал він склав 396 млрд рублів. По факту, це залишковий ефект від війни в Ірані і високих цін на нафту у квітні та травні.

Якщо відняти цей квартальний податок від загальної суми доходів, то виходить, що місячні доходи склали всього 539 млрд рублів, а це вже на 21% менше ніж в червні.

Далі більше: російські нафтовики в липні отримали за демпфером 113 млрд руб., це в 1,86 раза менше ніж у червні. Враховуючи, що виплати по демпферу компанії в основному використовують на ремонти НПЗ, а удари України меншими не стали, то російський уряд вирішив зекономити на ремонтах НПЗ, зробивши ставку на імпорт палива.

Втім, якщо прибрати демпфер та квартальний ефект, то вийде, що місячні нафтогазові доходи РФ в липні впали на 35,3%, при тому що звітують про зростання на 37%.

Серпень для російського бюджету буде досить важким місяцем. Квартального ефекту вже не буде, як і рекордних цін на нафту, а от необхідність в ремонтах НПЗ після ударів залишається. Крім того, наближається осінь, на яку перенесли планові ремонти НПЗ.

Звісно, Путін може почати ще одну війну на Близькому Сході лапами КВІР або хуситів, але в липні це не дуже допомогло. В серпні ж за неспокійних хуситів взялись армія Саудівської Аравії та Йєменку одночасно.

Тож перспективи серпня у РФ дедалі гірші: податкова ціна на нафту у липні (по ній будуть рахувати доходи бюджету за серпень) склала 59,02 долари за барель. Ціна впала на 6,3% і виявилось, що ціни на світовому ринку нафти і ціни на російську нафту – це все ж таки різні ціни і їм можуть бути притаманні навіть протилежні тенденції.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: бюджет путін росія війна нафта

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Віталій Шапран

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