В Орську після атаки спалахнула пожежа на НПЗ: чим важливе підприємство

Завод розташований в Орську та має потужність переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік

Підприємство виробляє близько 30 видів нафтопродуктів, зокрема автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут, бітум та мастила

Вранці 11 серпня в російському Орську Оренбурзької області спалахнула пожежа на території промислового підприємства, пише «Главком».

За даними моніторингових ресурсів, під ударом міг опинитися нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсинтез». Інформація про характер пошкоджень наразі уточнюється.

«Орскнефтеоргсинтез» – одне з великих підприємств нафтопереробки Росії. Завод розташований в Орську та має потужність переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє близько 30 видів нафтопродуктів, зокрема автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут, бітум та мастила.

Підприємство забезпечує переробку сирої нафти та виробництво широкого спектра пального. Серед його продукції – бензин і дизельне пальне, які мають стратегічне значення для російської економіки та транспортної системи.

Завод також має установки первинної переробки нафти, каталітичного риформінгу, гідроочищення дизельного пального та керосину, а також виробництво мастил і бітуму.

До слова, в російському Ангарську Іркутської області місцеві пабліки повідомляють про пожежу в районі промислово-складської зони колишнього заводу білково-вітамінних концентратів.