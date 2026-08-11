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В Орську після атаки спалахнула пожежа на НПЗ: чим важливе підприємство

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Орську після атаки спалахнула пожежа на НПЗ: чим важливе підприємство
Завод розташований в Орську та має потужність переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік
скриншот з відео

Підприємство виробляє близько 30 видів нафтопродуктів, зокрема автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут, бітум та мастила

Вранці 11 серпня в російському Орську Оренбурзької області спалахнула пожежа на території промислового підприємства, пише «Главком».

За даними моніторингових ресурсів, під ударом міг опинитися нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсинтез». Інформація про характер пошкоджень наразі уточнюється.

В Орську після атаки спалахнула пожежа на НПЗ: чим важливе підприємство фото 1

«Орскнефтеоргсинтез» – одне з великих підприємств нафтопереробки Росії. Завод розташований в Орську та має потужність переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

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Підприємство виробляє близько 30 видів нафтопродуктів, зокрема автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут, бітум та мастила.

Підприємство забезпечує переробку сирої нафти та виробництво широкого спектра пального. Серед його продукції – бензин і дизельне пальне, які мають стратегічне значення для російської економіки та транспортної системи.

В Орську після атаки спалахнула пожежа на НПЗ: чим важливе підприємство фото 2

Завод також має установки первинної переробки нафти, каталітичного риформінгу, гідроочищення дизельного пального та керосину, а також виробництво мастил і бітуму.

До слова, в російському Ангарську Іркутської області місцеві пабліки повідомляють про пожежу в районі промислово-складської зони колишнього заводу білково-вітамінних концентратів.

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Теги: нафта росія

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