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Канада ввела санкції проти виробника бронетехніки для Росгвардії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Канада ввела санкції проти виробника бронетехніки для Росгвардії
Канада вже не вперше вводить санкції за підтримку ВПК Росії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Санкції мають обмежити можливість компанії постачати військові технології та обладнання до Росії

Канада запровадила санкції проти оборонної компанії Streit Group, яка постачала броньовані машини та іншу військову техніку російському військово-промисловому комплексу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ Канади.

Санкції проти Streit Group оголосила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд 10 серпня. За даними канадського МЗС, компанія виробляє броньовані машини та іншу оборонну техніку. Санкції запровадили після повідомлень про використання виготовлених Streit Group броньованих машин Росгвардією.

У канадському уряді наголосили, що Росгвардія бере участь у війні Росії проти України. «Санкції, оголошені сьогодні, зменшать військовий потенціал Росії у війні проти України, порушуючи та перешкоджаючи можливостям Streit Group постачати військові технології та обладнання до Росії», – заявили у МЗС Канади.

У канадському уряді зазначили, що Streit Group має історію постачання оборонної продукції російським підприємствам. Канада також нагадала, що аналогічні санкції проти компанії Україна запровадила у 2023 році, а Європейський Союз та Швейцарія – у 2025 році.

Streit Group виробляє броньовану техніку, зокрема автомобілі, які можуть використовуватися військовими та силовими структурами. Санкції мають обмежити можливість компанії постачати військові технології та обладнання до Росії.

До слова, двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану внесли до Палати представників США після того, як його підтримав Сенат. Документ передбачає нові обмеження проти російських банків і «тіньового флоту», а також мита до 500% на товари з Росії. 

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Теги: санкції Канада військові росія

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