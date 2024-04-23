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Окупанти активізували будівництво укріплень у Криму на тлі міжнародної допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти активізували будівництво укріплень у Криму на тлі міжнародної допомоги Україні
Новини про швидке надходження на озброєння балістичних ракет Atacms дуже непокоїть російську владу
фото: партизанський рух «Атеш»

Ракети Atacms у поєднанні з винищувачами F-16 та іншими засобами можуть знищити так званий «Кримський міст»

Російські загарбники розпочали активізацію будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованому Криму на тлі міжнародної допомоги Україні. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Окупанти активізували будівництво укріплень у Криму на тлі міжнародної допомоги Україні фото 1

«Ми спостерігаємо цей процес біля берегової лінії на адміністративному кордоні з Херсонською областю, а також у центрі півострова. Зводяться нові окопи, зміцнюються старі та посилюється охорона логістичних об'єктів», – йдеться у повідомленні.

Окупанти активізували будівництво укріплень у Криму на тлі міжнародної допомоги Україні фото 2

За словами агентів, ймовірно, це відбувається на тлі військової та фінансової допомоги для України з боку союзників. Новини про швидке надходження на озброєння балістичних ракет Atacms дуже непокоїть російську владу. Адже ці ракети у поєднанні з винищувачами F-16 та іншими засобами можуть знищити так званий «Кримський міст», що кардинально змінить ситуацію на полі бою.

Окупанти активізували будівництво укріплень у Криму на тлі міжнародної допомоги Україні фото 3

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли українські прапори.

Читайте також: $61 мільярд – наш! Конгрес схвалив допомогу Україні: хто насправді отримає ці гроші?
Теги: Крим партизани війна

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