Окупанти активізували будівництво укріплень у Криму на тлі міжнародної допомоги Україні

Новини про швидке надходження на озброєння балістичних ракет Atacms дуже непокоїть російську владу

Ракети Atacms у поєднанні з винищувачами F-16 та іншими засобами можуть знищити так званий «Кримський міст»

Російські загарбники розпочали активізацію будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованому Криму на тлі міжнародної допомоги Україні. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

«Ми спостерігаємо цей процес біля берегової лінії на адміністративному кордоні з Херсонською областю, а також у центрі півострова. Зводяться нові окопи, зміцнюються старі та посилюється охорона логістичних об'єктів», – йдеться у повідомленні.

За словами агентів, ймовірно, це відбувається на тлі військової та фінансової допомоги для України з боку союзників. Новини про швидке надходження на озброєння балістичних ракет Atacms дуже непокоїть російську владу. Адже ці ракети у поєднанні з винищувачами F-16 та іншими засобами можуть знищити так званий «Кримський міст», що кардинально змінить ситуацію на полі бою.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли українські прапори.