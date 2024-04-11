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Новий закон про мобілізацію, масований удар по Трипільській ТЕС. Головне за 11 квітня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новий закон про мобілізацію, масований удар по Трипільській ТЕС. Головне за 11 квітня
фото з соцмереж

Унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська теплоелектростанція, що на Київщині

Рада прийняла законопроєкт про мобілізацію, окупанти зруйнували Трипільську ТЕС, Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС через Україну. «Главком» склав добірку новин 11 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС через Україну

Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot.

Євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Євроради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти додаткові сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.

Окупанти зруйнували Трипільську ТЕС

Унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська теплоелектростанція, що на Київщині. Зокрема, російські окупати вдарили по Трипільській ТЕС новими крилатими ракетами Х-69.

Трипільська ТЕС – це найпотужніша електростанція в Київській області. Цей регіон належить до енергонасичених районів, де розміщені енергогенеруючі підприємства загальною потужністю 3200 МВт, з яких встановлена потужність Трипільської ТЕС становить близько 57 %. Енергогенеруюче підприємство є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Рада прийняла законопроєкт про мобілізацію

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. Рішення підтримали 283 народні обранці.

Основні положення:

  • Залишається право на звільнення зі служби людей з інвалідністю. Також військовослужбовець може звільнитися зі служби після полону. Опікуни та всиновлювачі тепер мають право на відстрочку та звільнення з військової служби.
  • Визнані обмежено придатними повинні пройти переогляд протягом 12 місяців. Ті, хто отримав II чи III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, – мають пройти повторний медогляд.
  • Скасовується строкова служба. Замість неї буде базова військова підготовка на пʼять місяців, яка розпочнеться з вересня 2025 року.
  • Військовозобов'язані повинні носити з собою військово-обліковий документ під час дії воєнного стану та оновити свої дані в електронному кабінеті, ЦНАПі чи ТЦК.
  • Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом по іпотеці.
  • Військовозобовʼязаним обмежать консульські послуги за кордоном, допоки вони не оновлять свої дані. Також тим, хто ухиляється від військової служби, обмежать право керувати авто.

Україна та Латвія підписали безпекову угоду

Сьогодні, 11 квітня, президент України Володимир Зеленський та лідер Латвії Едгарс Рінкевичс підписали двосторонню безпекову угоду. Згідно з нею, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє вступу України до ЄС і НАТО.

ВАКС конфіскував майно ексміністра Табачника

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника. Зазначається, що у Табачника конфіскували все майно, яке було або прямо записано на нього, або яке він записав на свою матір.

Статки Табачника стягують завдяки механізму, розробленому Центром протидії корупції та його партнерами.

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Теги: мобілізація ТЕС окупанти Європейський союз війна

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