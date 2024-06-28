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Росія визнала, що дрон атакував нафтобазу у Тамбовській області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Росія визнала, що дрон атакував нафтобазу у Тамбовській області
Унаслідок обстрілу виникла пожежа
фото ілюстративне

Росіяни чи не вперше визнали ураження

У Тамбовській області РФ безпілотник атакував нафтобазу. На місці події почалася пожежа. Губернатор області допускає можливу евакуацію населення. Про це пишуть росЗМІ. 

«Пожежа виникла на нафтобазі в Тамбовській області через приліт дрона, повідомив губернатор. Займання вже локалізовано, жертв немає», – йдеться у повідомленні.

Це, можливо, перший випадок, коли росіяни визнали ураження, а не заявили про пошкодження внаслідок падіння уламків збитого їхньою ППО безпілотника.

За даними Shot, «ворожий» БПЛА «вибухнув на території підприємства» приблизно о 4:35.

Глава регіону Максим Єгоров каже, що відстань до найближчого населеного пункту – 3 км, «у разі потреби буде проведено евакуацію мешканців, для цього все готове».
Нагадаємо, останнім часом Україна регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних заводах.

Раніше повідомлялося, що дрони атакували завод у Тверській області, який виробляє авіапаливо. Попередньо, на об'єкті після цього сталася пожежа, хоча влада країни-агресора стверджує, що збила всі сім дронів, які залетіли до РФ. На заводі пошкоджено трубопровід, дах і будівлю одного з цехів. Постраждалих немає, усіх співробітників евакуювали. 

Теги: росія пожежа дрон

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