Росія визнала, що дрон атакував нафтобазу у Тамбовській області

Росіяни чи не вперше визнали ураження

У Тамбовській області РФ безпілотник атакував нафтобазу. На місці події почалася пожежа. Губернатор області допускає можливу евакуацію населення. Про це пишуть росЗМІ.

«Пожежа виникла на нафтобазі в Тамбовській області через приліт дрона, повідомив губернатор. Займання вже локалізовано, жертв немає», – йдеться у повідомленні.

Це, можливо, перший випадок, коли росіяни визнали ураження, а не заявили про пошкодження внаслідок падіння уламків збитого їхньою ППО безпілотника.

За даними Shot, «ворожий» БПЛА «вибухнув на території підприємства» приблизно о 4:35.

Глава регіону Максим Єгоров каже, що відстань до найближчого населеного пункту – 3 км, «у разі потреби буде проведено евакуацію мешканців, для цього все готове».

Нагадаємо, останнім часом Україна регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних заводах.

Раніше повідомлялося, що дрони атакували завод у Тверській області, який виробляє авіапаливо. Попередньо, на об'єкті після цього сталася пожежа, хоча влада країни-агресора стверджує, що збила всі сім дронів, які залетіли до РФ. На заводі пошкоджено трубопровід, дах і будівлю одного з цехів. Постраждалих немає, усіх співробітників евакуювали.