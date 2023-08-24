Болгарія виділила 150 тисяч євро для України: куди підуть кошти

Гроші будуть розподілені між органами ООН та Міжнародним комітетом Червоного хреста

Болгарія передасть понад 290 тисяч левів (приблизно 150 тисяч євро) на гуманітарну допомогу Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ. Про це йдеться в рішенні уряду, передає Telemedia.

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Зазначається, що таким чином уряд країни підтверджує послідовну позицію Болгарії на підтримку зусиль ЄС та міжнародної спільноти, спрямованих на полегшення страждань та надання допомоги українському населенню.

Кошти будуть розподілені трьома рівними частинами між Управлінням ООН з координації гуманітарних питань, Дитячим фондом ООН та Міжнародним комітетом Червоного хреста.

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Фінансування виділено з бюджету розвитку та гуманітарної допомоги болгарського міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, що вже наприкінці вересня Болгарія може поставити Україні приблизно 100 одиниць броньованої техніки радянських зразків.

До слова, міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що поведінка Кремля може спричинити зіткнення з Північноатлантичним альянсом у Чорному морі, оскільки РФ постійно намагається розширити зону свого контролю.

Раніше п'ять болгарських політиків заявили про погрози Кремля.