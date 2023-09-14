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Зеленський провів нараду з Умєровим і анонсував ключові рішення

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський провів нараду з Умєровим і анонсував ключові рішення
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Зеленський відзначив спільну роботу Рустема Умєрова з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцeм щодо такої нової інституції, як військовий омбудсмен

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим та уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцeм. Про це повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.
 
За його словами, з Умєровим було обговорено ключові оборонні питання. Зокрема і ті, рішення яких очікує суспільство загалом та українські воїни зокрема. Зеленський зауважив, що Умєров представить ці рішення після детального опрацювання.

«Сьогодні ж відзначу спільну роботу Рустема Умєрова з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцeм щодо такої нової інституції, як військовий омбудсмен. Це справді потрібно. Потрібно, щоб була потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони», – зазначив президент.

Також глава держави повідомив, що в Україні запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду, і це найбільше представництво суду за межами Гааги.

«Хороший результат є сьогодні у нашій співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Результат, який точно наближає відповідальність за російські злочини війни. В Україні запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду, і це найбільше представництво суду за межами Гааги. І дуже добре, що є повна та злагоджена співпраця між Офісом Генерального прокурора, всіма українськими правоохоронними інституціями та Міжнародним кримінальним судом. Саме така співпраця допомагає нам наближати момент відновлення справедливості для України й усіх наших людей, які постраждали від цієї війни, – момент законних і заслужених вироків для російських злочинців», – заявив Зеленський.

Також президент окремо відзначив Службу безпеки України – увесь склад Служби й Військово-Морські сили.

«Я дякую вам за цей сьогоднішній тріумф – знищено систему ППО окупантів на землі нашого Криму. Дуже вагомо, молодці! Слава всім, хто б’ється заради України! І дякую всім, хто допомагає!», – сказав очільник України.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 14 вересня, напередодні Рош га-Шана президент Володимир Зеленський провів зустріч з українськими рабинами та воїнами-представниками єврейської громади

До слова, наступного тижня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Теги: прокурор Володимир Зеленський президент

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