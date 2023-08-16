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П'ять болгарських політиків заявили про погрози Кремля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
П'ять болгарських політиків заявили про погрози Кремля
фото з відкритих джерел

У Національній службі захисту відмовилися коментувати тему на підставі, що це закрита інформація

П'ять високопоставлених болгарських політиків звернулися за захистом до Служби національної безпеки через погрози з боку Росії. Про це повідомляє Bulgarian National Radio.

Як зазначається, міжвідомча комісія у складі голови Національної служби охорони, голови Державного агентства національної безпеки та генерального секретаря Міністерства внутрішніх справ ухвалила рішення забезпечити їхню безпеку. Зазначається, що сигнал було отримано минулого тижня.

Співголова парламентської групи «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» (ПП-ДБ) Кирило Петков підтвердив, що йому забезпечено охорону, не уточнивши подробиць. Інший співголова парламентської групи ПП-ДБ і лідер "Демократів за сильну Болгарію" Атанас Атанасов від коментарів відмовився.

«Так, Болгарія!» повідомила, що лідер її партії Христо Іванов, який перебуває серед осіб, яким загрожує небезпека, поки що не має охорони. У Національній службі захисту відмовилися коментувати це питання на тій підставі, що це закрита інформація.

Раніше повідомлялося, що Росія пригрозила президентці Молдови кримінальною справою.

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Теги: росія Болгарія небезпека погрози

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