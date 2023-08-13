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Банкова відреагувала на зупинку Росією судна в Чорному морі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Банкова відреагувала на зупинку Росією судна в Чорному морі
Михайло Подоляк
фото: Офіс президента України

Україна зробить усі необхідні висновки й обере оптимальну відповідь на дії країни-агресорки

Росія здійснила ціленаправлений обстріл, щоб зупинити цивільне судно в Чорному морі. Такі дії є безумовним порушенням міжнародного морського права та актом піратства. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк уTwitter.

«Сьогоднішній цілеспрямований обстріл і примусовий огляд Росією міжнародного цивільного суховантажу «Сукра Окан», що прямував до українського порту Ізмаїл, є безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав», – наголосив посадовець сказав.

Подоляк упевнений, що цей прецедент зі спробою запровадження «каперського права» вимагає чіткої юридичної фіксації, встановлення всіх осіб, визнання факту скоєння злочину з боку міжнародної спільноти.

Радник керівника Офісу президента додав, що Україна зробить усі необхідні висновки й обере оптимальну відповідь на дії країни-агресорки.

Нагадаємо, Міноборони РФ повідомило, що зранку в південно-західній частині Чорного моря росіяни нібито зупинили вантажне судно «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїлу. Утім, розслідувачі отримали дані від екіпажу судна, який безпосередньо спостерігав за цією ситуацією. Виявилося, що екіпаж просто проігнорував вимоги «піратів».

Як відомо, Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торговельних суден, проте військові попереджають про загрозу з боку РФ.

До слова, після успішних українських атак на російські судна росіяни перестали почуватись безпечно у Чорному морі. Через це кораблі не випливають з вод поблизу Новоросійська. Тепер окупанти намагаються всіляко захистити свої кораблі. 

Читайте також: Українська відповідь на російське морське піратство
Теги: росія Чорне море Михайло Подоляк

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