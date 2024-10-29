Міноборони Румунії пропонує збивати російські дрони на своїй території

Згідно із законопроєктом Міноборони, безпілотні літальні апарати можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль залежно від рівня загрози

Міністерство оборони Румунії підготувало законопроєкт, який дасть змогу збивати російські безпілотники, що порушують повітряний простір країни. Про це повідомляє Reuters.

Так, законопроєкт виокремлює правила контролю за використанням повітряного простору як пілотованими, так і безпілотними літальними апаратами.

«Військові операції в Чорному морі, масове збільшення використання БпЛА, як військових, так і пристосованих для військових цілей, продовжують створювати серйозні ризики на кордоні з Україною та поблизу кордону з Румунією», – йдеться в документі.

Румунське оборонне відомство зазначило, що на рівні ЄС продовжується пошук єдиного підходу щодо дронів, а також щодо «вжиття заходів із протидії ризикам». Запропоновані заходи є поступовими: від встановлення місцерозташування та ідентифікації літального апарату до спроб контакту, перехоплення та попереджувальних пострілів.

Пілотовані літаки, що залітають без дозволу, можуть бути знищені тільки в тому разі, якщо вони здійснять атаку або агресивно відреагують на перехоплення. Безпілотні літальні апарати, найчастіше дрони, можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль залежно від рівня загрози. Знищення – це крайній захід.

Згідно з пропонованим законом, союзні системи, що перебувають у Румунії, також можуть брати участь у будь-яких діях, відповідно до договорів про колективну оборону з НАТО і членами ЄС.

Нагадаємо, увечері, 23 жовтня, радарні системи зафіксували в повітряному просторі Румунії два безпілотники.

Як відомо, у четвер, 17 жовтня, Румунія підняла в небо чотири винищувачі через порушення національного повітряного простору невеликим літальним апаратом, ймовірно, безпілотником, який проник на глибину до 14 км у південно-східному повіті Констанца.

До слова, НАТО просить Румунію «ефективно реагувати» в разі порушення її повітряного простору російськими ракетами і дронами.