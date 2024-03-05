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«Ферми припиняють роботу щодня»: американські скотарі розповіли про найбільший страх

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Ферми припиняють роботу щодня»: американські скотарі розповіли про найбільший страх
Скотарство у США переживає не найкращі часи через політику влади
фото із відкритих джерел

Fox News: фермери США попередили про велику кризу через тренд на екологічність виробництва

Американські фермери попереджають, що тренд на екологічність та сталий розвиток, а також зростання цін у країні ведуть сільське господарство до кризи. Про це пише американський телеканал Fox News.

Фермери кажуть, що глобалістська «зелена» політика, а також інфляція та зростання цін призвели до зменшення поголів'я худоби, а в деяких випадках до скорочення або повного закриття ферм. Це в свою чергу призвело до потенційної внутрішньої продовольчої кризи. «Фермери припиняють роботу щодня», – сказав Джон Бойд, засновник Black Farmers of America.

Бойд сказав, що за останній рік виробництво яловичини в США скоротилося на мільярд фунтів (453,5 тис. кілограмів), попереджаючи, що це неминуча криза, яку кожен американець одного разу може виявити у своєму бакалійному магазині чи біля м’ясного прилавку.

Як пише видання, Джон Бойд, який займається вирощуванням сої, зерна та великої рогатої худоби в Бойдтоні, штат Вірджинія, попередив: фермерам, таким як він, «загрожує вимирання» через поєднання несприятливої ​​державної політики та вищих витрат на виробництво.

У країнах Європи тривають мітинги фермерів, які протестують проти постачання українського зерна. Нагадаємо, у Польщі 9 лютого стартувала масштабна акція, яка триватиме до 10 березня. Головною метою страйку її організатори називають повну заборону імпорту аграрної продукції з України, а також скасування всіх пільг для українських перевізників.

До слова, польські фермери зрозуміли, що їхні протести сприяють російським спецслужбам у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі між українцями та поляками. Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка в етері телемарафону.

Читайте також: Польща може заборонити імпорт нових українських товарів
Теги: інфляція Вашингтон фермер фермерство страйк криза політика акція економіка екологія мясо

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