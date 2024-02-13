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У Чехії досі не розпочався ремонт українських танків Т-64: причина

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Чехії досі не розпочався ремонт українських танків Т-64: причина
Також у польському місті Глівіце на заводі Bumar-Łabędy відкрили центр для ремонту українських танків Т-64
фото з відкритих джерел

Модернізовані танки мали б відразу відправлятися на поле бою

Чеський військової завод VOP CZ не розпочав ремонт українських танків Т-64, про який домовилися у червні минулого року, так як ще не отримав жодної бойової машини. Про це для інформагентства CTK розповів речник підприємства Ростислав Розновський.

«Компанія готова у будь-який момент прийняти танки і почати над ними працювати, але нам поки що нічого ремонтувати. Українська сторона ще не передала жодного танка», − повідомив він.

В оборонному відомстві країни відмовилися від коментарів. Україна також поки не робила заяв щодо цього питання.

Як стало відомо, у 2023 році Міністерство оборони Чехії повідомило про підписання контракту між державним підприємством VOP CZ та українським державним концерном «Укроборонпром» (наразі – акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість»). Згідно договору, танки, які десятиліттями стояли на складах, після модернізації повинні були відправлятися на лінію фронту.

Наприкінці грудня 2023 року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна має достатньо заводів і працівників, щоб ремонтувати танки, які отримали пошкодження під час війни з Росією. За його словами, у цьому напрямку питання «закрите».

Нагадаємо, Чехія знайшла вихід щодо нестачі боєприпасів для України.

«Європа не виконує свою обіцянку щодо відправлення в Україну 1 млн артилерійських снарядів до березня, а чехи заявляють, що настав час шукати постачання за межами ЄС», – йдеться в матеріалі.

Франція очолила заклики до Європи нарощувати свій власний промисловий потенціал для доставки боєприпасів Україні. Однак тепер ЄС заявляє, що до березневого терміну в Україну доставлять 524 тис. снарядів, а до кінця року обіцяно тільки 1,1 млн.

Стало відомо, що МЗС Чехії пропонує зробити безстроковою заборону видачі віз росіянам.

Уряд Чехії припинив видачу віз російським громадянам, за винятком гуманітарних випадків, одразу після початку російського вторгнення в Україну. Також їм заборонили безвізовий транзит через чеські аеропорти.  У червні 2022 року обмеження продовжили до березня 2023 року, потім ще на рік. З 2023 року заборона поширюється також на громадян Російської Федерації та Білорусі, які мають подвійне громадянство. Євросоюз з 12 вересня 2022 року призупинив спрощений візовий режим із Росією. Збір зріс із 35 до 80 євро, а анкети тепер розглядають не 15, а 45 днів.

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Теги: Польща міністр Європа Чехія промисловість завод транзит машини ремонт Україна Укроборонпром громадянство танки Олександр Камишін

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