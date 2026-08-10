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У Татарстані атаковано нафтохімічний кластер: чим важливі підприємства Нижньокамська

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Татарстані атаковано нафтохімічний кластер: чим важливі підприємства Нижньокамська
Ймовірною ціллю атаки могло бути ПАТ «Нижнекамскнефтехим»
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Нижньокамськ є одним із ключових центрів нафтопереробки та нафтохімії Росії

Уранці 10 серпня російський Татарстан атакували безпілотники.

У Нижньокамську місцеві жителі повідомляли про вибухи та проліт БпЛА, після чого над промисловою зоною здійнявся густий дим. Поки не названо об’єкти, які могли бути уражені, пише «Главком».

За даними OSINT-аналітиків Astra, ймовірною ціллю атаки могло бути ПАТ «Нижнекамскнефтехим». Підприємство входить до холдингу СИБУР і є одним із найбільших нафтохімічних комплексів Європи. Воно виробляє, зокрема, синтетичні каучуки, пластики та етилен.

У Татарстані атаковано нафтохімічний кластер: чим важливі підприємства Нижньокамська фото 1

Водночас у промисловій зоні Нижньокамська розташовані одразу кілька великих підприємств паливно-енергетичного та нафтохімічного сектору Росії – НПЗ «ТАНЕКО» та комплекс «ТАИФ-НК», а також «Нижнекамскнефтехим». Тому наразі точно встановити об'єкт, який міг опинитися під ударом, неможливо.

Нижньокамськ є одним із ключових центрів нафтопереробки та нафтохімії Росії. «ТАНЕКО» – великий нафтопереробний комплекс «Татнефти» з потужністю переробки понад 16 млн тонн нафти на рік. Підприємство випускає бензин, дизельне та авіаційне пальне та іншу продукцію. Раніше НПЗ уже ставав ціллю атак БпЛА.

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«ТАИФ-НК» також є великим нафтопереробним комплексом Нижньокамська. Він переробляє нафту та газовий конденсат і виробляє нафтопродукти.

Це вже не перша атака на промислову зону Нижньокамська. У червні Сили оборони України повідомляли про ураження НПЗ «ТАНЕКО» та «ТАИФ-НК». Тоді на території обох підприємств фіксували пожежі.

Підприємства Нижньокамська також зазнавали атак у липні. Тоді повідомлялося про пошкодження об'єктів у промисловій зоні, де розташовані «ТАНЕКО» та «ТАИФ-НК».

Станом на зараз російська влада не підтвердила, який саме об'єкт був уражений під час атаки 10 серпня. Інформація про наслідки та можливі пошкодження уточнюється. 

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Теги: нафта росія

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