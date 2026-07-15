«Не дайте Росії перепочинку». Зеленський звернувся до Європи

Президент України закликав європейських партнерів підтримати новий пакет санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни не послаблювати санкційний тиск на Росію та підтримати 21-й пакет санкцій Європейського Союзу. Відповідну заяву глава держави зробив під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виступ президента.

Зеленський наголосив, що Росія не повинна отримати жодних послаблень або часу для пристосування до вже запроваджених обмежень.

«Будь ласка, підтримайте цей пакет. Не дозволяйте Росії обходити санкції. Ми повинні особливо зосередитися на тому, щоб позбавити Путіна джерел фінансування та скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв», – заявив президент.

За словами глави держави, саме фінансові надходження залишаються головним ресурсом, який дозволяє Кремлю продовжувати війну. «Росії не можна давати послаблення чи час для адаптації до тиску, запровадженого через її війну. Росія повинна пам'ятати, що це її війна і що саме вона має її завершити», – наголосив Зеленський.

Президент також закликав європейські країни координувати дипломатичні кроки для досягнення справедливого миру та діяти єдиним голосом у питаннях безпеки.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності зміцнення оборонних спроможностей Європи та розширення співпраці з Україною у сфері безпеки. «Європа повинна бути здатною захистити себе», – зазначив він.

За словами президента, Україна готова бути рівноправним партнером у зміцненні європейської безпеки та ділитися власним досвідом у сфері оборони, зокрема на морі, у повітрі та на суходолі.

Нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет допомоги Україні. Європейський Союз спрямує ще €1 млрд на розвиток українського виробництва безпілотників.