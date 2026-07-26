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Буданов пояснив, що стоїть за ударами Росії по друкарнях й видавництвах

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Буданов пояснив, що стоїть за ударами Росії по друкарнях й видавництвах
Наслідки російської атаки по друкарні групи "Конві"
фото: Viktoriia Haidai

Очільник Офісу президента нагадав про Валуєвський циркуляр та Емський указ

Понад 1,5 млн українських книжок було знищено лише за неповний липень 2026 року через російські ракетні удари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Буданова. 

Посадовець підкреслив, що російські ракети зруйнували друкарні, спалили склади видавництв і знищили сотні тисяч підручників, які мали потрапити до українських школярів перед початком нового навчального року.

«Це свідоме продовження культурного геноциду, який москва веде проти України століттями», – наголосив Буданов. Він нагадав, що саме наприкінці липня 1863 року Російська імперія видала Валуєвський циркуляр, який заборонив друк більшості книжок українською мовою. Через 13 років був ухвалений Емський указ, що майже повністю знищив українське книговидання.

«Але Москва застрягла у своєму історичному болоті й не зрозуміла головного. Сьогодні Україна має власну державу і власне військо. За кожною українською книжкою, за кожною друкарнею, за кожною бібліотекою стоять Сили оборони України», - підкреслив керівник ОП.

Буданов запевнив, що Україна відбудує друкарні і надрукує нові книжки. «Жодні циркуляри й укази не змогли знищити українське слово. Не зможуть цього зробити й російські ракети», – підсумував він.

Нагадаємо, після російського удару 19 липня було знищено понад 410 тис. шкільних підручників, які мали надійти до навчальних закладів перед початком нового навчального року. Через це частину накладу для 4 і 9 класів доведеться друкувати повторно, а доставку книжок до шкіл попередньо відклали щонайменше на кілька місяців.

Після серії російських атак на друкарні та склади видавництв держава запровадила механізми підтримки постраждалих підприємств. Зокрема, друкарні зможуть отримати гранти до 16 млн грн на відновлення обладнання, а програма страхування воєнних ризиків передбачає компенсацію до 30 млн грн за пошкоджене майно.

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Теги: росія історія книги мова Кирило Буданов

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