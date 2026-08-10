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Дрони атакують Татарстан: під ударом НПЗ у Нижньокамську

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Дрони атакують Татарстан: під ударом НПЗ у Нижньокамську
Дрони атакують Татарстан
скриншот з відео

Раніше промислові об'єкти Нижньокамська вже ставали цілями атак безпілотників

Уранці 10 серпня у російському Татарстані пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників. Зокрема, повідомлення про вибухи надходять із Нижньокамська. Про це пише «Главком».

За попередніми даними, місцеві жителі чули вибухи та повідомляли про проліт безпілотників. Інформація про можливі наслідки атаки наразі уточнюється.

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Нижньокамськ є одним із головних центрів нафтопереробки Росії. Тут розташовані два великі нафтопереробні заводи – «ТАНЕКО» та «ТАІФ-НК», які спеціалізуються на переробці нафти та газового конденсату. Підприємства неодноразово ставали цілями атак безпілотників, а також входять до переліку ключових об'єктів паливно-енергетичної інфраструктури РФ.

Раніше промислові об'єкти міста вже ставали цілями атак безпілотників.

Як відомо, у російському Нижньокамську (Республіка Татарстан) вранці 31 липня місцеві жителі повідомили про понад 30 вибухів. Після цього на території одного з нафтопереробних підприємств було видно сильне горіння факела. 

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Теги: росія

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