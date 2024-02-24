США запровадили санкції проти найбільшої судноплавної компанії РФ

Чиновник Мінфіну США зазначив, що «Совкомфлот» був причетний до порушень цінового ліміту на додаток до шахрайської діяльності

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти провідної російської танкерної групи «Совкомфлот», аби зменшити доходи Росії від продажу нафти, кошти від якої спрямовуються на війну проти України. Про це пише Reuters.

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Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США також визначило 14 нафтових танкерів як майно, в якому «Совкомфлот» має частку. Управління видало генеральну ліцензію, що дозволяє вивантажувати сиру нафту або інші вантажі з цих суден упродовж 45 днів.

Високопоставлений чиновник Мінфіну сказав журналістам, що «Совкомфлот», як материнська компанія, «була причетна до порушень цінового ліміту на додаток до шахрайської діяльності».

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Західні санкції та ліміт змусили частину продажів російської нафти покладатися на тіньовий флот застарілих танкерів, які доставляють нафту таким споживачам, як Індія та Китай, набагато далі, ніж її традиційні споживачі в Європі. Представники Мінфіну кажуть, що ці витрати зменшують доходи Москви, які вона може використати на війну.

Високопосадовець зазначив агентству, що США не будуть розголошувати, в яких саме порушеннях звинувачують «Совкомфлот». Однак чиновник додав, що використані для цих санкцій повноваження, стосуються діяльності у російському морському секторі, що відображає роботу компанії за межами коаліції з обмеження цін.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 23 лютого запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб.

Як повідомлялося, Європейський союз у межах 13-го пакета санкцій проти Росії запровадив обмеження щодо низки губернаторів, «чиновників» на окупованих територіях і представників КНДР.

Росія у відповідь на новий пакет санкцій Євросоюзу оголосила власні заходи, які передбачають розширення списку осіб, яким заборонено в’їзд на територію країни-агресорки.