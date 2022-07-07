Бюрократія в ЄС блокує позику Україні на €1,5 млрд

Гроші планували спрямувати на підтримку економіки нашої держави під час війни

Чиновники хочуть підтвердження, що не зазнають збитків у випадку дефолту України

Виконавчий орган Європейського Союзу блокує позику в €1,5 млрд для України через побоювання щодо фінансової надійності. Про це повідомляє Bloomberg.

Європейський інвестиційний банк запропонував Києву позику, щоб підтримати економіку на плаву. Комісія гарантує кредити ЄІБ для операцій за межами ЄС, причому резерви зазвичай становлять 9% від загального обсягу фінансування.

Але в цьому випадку комісія хоче забезпечити 70% від загальної суми, як це було з попередньою пропозицією про €1 млрд для України. За словами чиновників, що відмовилися називати свої імена, комісія висуває вимогу на випадок, якщо країна не зможе повернути кошти ринкам.

Представник комісії сказав, що ЄС має переконатися, що він може покрити збитки в разі дефолту України. Комісія шукає альтернативні рішення, які покладаються на те, що країни-члени ЄС або ЄІБ розподілять частину додаткових ризиків, пов’язаних із цими позиками.

Нагадаємо, сьогодні Європарламент підтримав надання Україні траншу на €1 млрд.

Раніше, 1 липня 2022 року, Європейська Комісія оголосила рішення про виділення Україні додаткових ресурсів фінансової підтримки у розмірі €1 млрд.

Кошти макрофінансової допомоги ЄС будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних потреб та у цілому на забезпечення фінансової стабільності в Україні.

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