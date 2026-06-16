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Європарламент поставив крапку в тарифній суперечці зі США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Європарламент поставив крапку в тарифній суперечці зі США
ЄС схвалив угоду зі США із захистом металургійної галузі
фото: Reuters

Європарламент відкрив ринок для американських товарів, але залишив важелі захисту власної промисловості

Європейський парламент схвалив фінальний регламент торговельної угоди між Європейським Союзом та Сполученими Штатами. Документ підтримали 440 депутатів, проти проголосував 151 парламентар, ще 50 утрималися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Захисні механізми для європейських виробників

Нова угода має на меті врегулювати тривалі торговельні суперечки між двома найбільшими економіками світу та створити стабільніші умови для взаємної торгівлі.

Водночас Брюссель передбачив низку механізмів захисту для європейських виробників. Зокрема, документ містить спеціальні запобіжники для металургійної галузі, яка залишається однією з найбільш чутливих сфер у торговельних відносинах між ЄС та США.

Наразі Сполучені Штати зберігають мита на 407 категорій металевих виробів із Європи. Згідно з новими домовленостями, Євросоюз зможе повністю скасувати тарифні преференції для американських товарів після 31 грудня 2026 року, якщо Вашингтон не знизить мита на європейську сталь до рівня нижче 15%.

Крім того, угода передбачає так званий механізм екстреного гальмування. Якщо імпорт американських товарів почне створювати серйозні ризики для європейських виробників, Брюссель матиме право в односторонньому порядку повернути попередні митні обмеження.

Термін дії та оцінки угоди

Документ набуває чинності негайно після схвалення. Водночас до нього включено так зване «застереження про захід сонця» (sunset clause), яке обмежує термін дії угоди до 31 грудня 2029 року. Якщо сторони не домовляться про продовження співпраці, угода автоматично втратить чинність після цієї дати.

Прихильники документа вважають, що він дозволить знизити напругу у трансатлантичних торговельних відносинах та сприятиме зростанню економічної активності по обидва боки Атлантики. Водночас критики побоюються, що збільшення доступу американських товарів на європейський ринок може посилити конкуренцію для окремих секторів промисловості ЄС.

Особливу увагу під час обговорення угоди приділяли питанню митної політики адміністрації президента США Дональда Трампа. Саме запровадження масштабних тарифів у попередні роки стало одним із головних чинників загострення торговельних суперечок між Вашингтоном і Брюсселем.

Нагадаємо, раніше Верховний суд США постановив, що Дональд Трамп перевищив свої повноваження, коли в односторонньому порядку запровадив низку масштабних мит проти багатьох країн світу. Суд дійшов висновку, що використані для цього надзвичайні повноваження не відповідали вимогам федерального законодавства.

Теги: США Європейський Союз торгівля

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