ЄС стурбований «дуже незбалансованими» торговельними відносинами з Китаєм

У Шанхаї відбуваються переговори в межах Економічного і торговельного діалогу високого рівня між ЄС і Китаєм

ЄС намагається знайти новий баланс у своїй стратегії щодо Китаю

Європейський Союз має «дуже незбалансовані» торговельні відносини з Китаєм. Про це заявив єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс під час виступу на саміті в Шанхаї у суботу, 23 вересня, повідомляє Bloomberg.

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ЄС намагається знайти новий баланс у своїй стратегії щодо Китаю, прагнучи зменшити ризики та залежність від країни, зберігаючи при цьому доступ до її ринку. Нещодавно Єврокомісія оголосила про проведення розслідування щодо китайських електромобілів, що викликало обурення Пекіна.

«Це відвертий акт протекціонізму, який серйозно порушить і спотворить глобальний ланцюжок автомобільної промисловості», - заявило міністерство торгівлі Китаю після того, як було оголошено про розслідування.

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Нинішні переговори відбуваються в межах Економічного і торговельного діалогу високого рівня між ЄС і Китаєм - великого форуму для високопосадовців, на якому обговорюються питання, пов'язані з макроекономікою, торговельними подразниками, ланцюгами поставок і фінансовими послугами. Він також може стати сходинкою до потенційного саміту між лідером КНР Сі Цзіньпіном та главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, який може відбутися пізніше цього року.

Очікується, що Домбровскіс скаже Пекіну, що для перезавантаження відносин необхідні конкретні домовленості. Він також намагатиметься пояснити своїм китайським колегам, що розслідування щодо електромобілів буде суворо дотримуватися процедурних кроків, і блок шукатиме співпраці з Пекіном.

Представник ЄС на переговорах у суботу, 23 вересня, також закликав Китай допомогти разом з іншими організаціями, такими як ООН, захистити світові поставки продовольства на тлі блокування поставок зерна з України після того, як Росія вийшла з угоди про безпечний коридор, укладеної за посередництва ООН і Туреччини.

Домбровскіс назвав поведінку Москви в питанні продовольчої безпеки «ганебною».