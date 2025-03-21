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Макрон вивчає альтернативний план введення миротворців до України – медіа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Макрон вивчає альтернативний план введення миротворців до України – медіа
Раніше Макрон заявляв, що Україна як суверенна держава має право запрошувати союзні країни для розміщення миротворчого контингенту
фото: ed alcock / myop

Макрон на засіданні Європейської ради підняв тему залучення ООН з генеральним секретарем організації Антоніу Гутеррешем

Президент Франції Емманюель Макрон активно вивчає альтернативний варіант введення миротворців до України для захисту ймовірної мирної угоди – під керівництвом Організації Об'єднаних Націй. Як передає «Главком», про це повідомляє The Telegraph.

Газета називає введення миротворців під егідою ООН альтернативою попередньому плану, який розроблявся разом з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Так, Макрон 20 березня на засіданні Європейської ради підняв тему залучення ООН з генеральним секретарем організації Антоніу Гутеррешем.

Введення будь-яких миротворчих сил ООН потребуватиме схвалення Ради безпеки. Однак з огляду на те, що і Росія, і, можливо, США, проти цього, «перспективи видаються незначними», наголосили журналісти.

Раніше Макрон заявляв, що Україна як суверенна держава має право запрошувати союзні країни для розміщення миротворчого контингенту, і це не є питанням, яке має вирішувати Росія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтерв'ю Le Parisien.

Макрон підкреслив, що європейські держави не потребують дозволу Кремля для ухвалення такого рішення.

Також ми писали, що Європа допомагає Україні отримати гарантії безпеки та найкращі умови для переговорів. Французький президент Еммануель Макрон виокремив чотири основні гарантії безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ladepeche.

«Ми намагалися організувати, у франко-британському форматі та разом із нашими німецькими друзями, підтримку України, щоб поставити її в умови ведення переговорів у найкращих умовах, а також надати гарантії безпеки, які є ключовим елементом міцного та тривалого миру», – наголосив президент Франції.

Макрон зазначив, що саме зусилля європейців допомогли відновити діалог між Україною та США після розриву відносин між американським президентом Дональдом Трампом і його українським колегою Володимиром Зеленським.

За його словами, це також дозволило організувати зустріч у Джидді, під час якої Україна підтримала американську ініціативу щодо 30-денного припинення вогню.

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Теги: Європа політика миротворці миротворча місія Еммануель Макрон

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