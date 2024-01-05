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Імміграція до Нідерландів: влада помітила цікаву деталь

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Імміграція до Нідерландів: влада помітила цікаву деталь
Приток мігрантів до Нідерландів дещо зменшився
фото із відкритих джерел

Імміграція до Нідерландів у 2023 році була дещо меншою, ніж у попередні роки

У Нідерланди торік переїхало менше людей, ніж протягом 2022 року. Про це пише NOS, наводячи попередні оцінки статистичного відомства країни.

У 2023 році населення Нідерландів зросло орієнтовно на 140 тис. осіб і становитиме 17,9 млн осіб. Це менше, ніж приріст за 2022 рік, коли населення зросло на 221 тис. осіб. 

Приріст відбувся повністю за рахунок імміграції. Безпосередньо в країні за 2023 рік народилося менше людей, ніж померло. Народжуваність в країні продовжує спадати з 2010 року, і за підсумками 2023 року попередньо становить 1,43 дитини на одну жінку. Це дещо менше, ніж попередні рекордно низькі показники на початку 80-х років. 

Імміграція до Нідерландів: влада помітила цікаву деталь фото 1

З-за кордону у 2023 році переїхали майже 337 тис. осіб, при цьому 192 500 виїхали. У 2022 році до Нідерландів прибули 403 тис. людей, з яких близько 108 тис. – українці, а в 2021 році – 298 тис. 

Загалом у Нідерландах отримали тимчасовий захист майже 140 тис. громадян України, з них 108 тис. оформили його у 2022 році. Кількість українців з тимчасовим статусом на тисячу мешканців Нідерландів складає 7, 8 осіб, що трохи менше за середній показник у ЄС (9,3 на 1000 мешканців).

У 2023 році більшість іммігрантів-іноземців були європейцями (майже 60 тис.). Шукачів притулку прибуло близько 50 тис., на 2000 більше, ніж у 2022 році. Найбільшу частку серед них складають громадяни Сирії і Туреччини.

До слова, до Нідерландів прибуває дедалі більше українських біженців, причому не лише безпосередньо з України, а й інших європейських країн. І серед них все більше чоловіків. Кількість українців, які прибувають до Нідерландів, продовжує зростати. Люди тікають від війни. Але останнім часом все більше українців приїжджає до Нідерландів з інших європейських країн, переважно з Польщі. І серед них дедалі більше чоловіків.Місцева влада каже, що на тлі збільшення потоку біженців місць у притулках уже не вистачає. При цьому вони зазначають: всупереч поширеній думці, далеко не всі українські чоловіки служать в армії.

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Теги: Нідерланди українці влада населення біженці

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