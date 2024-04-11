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Німеччина може зупинити програму переозброєння – Spiegel

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина може зупинити програму переозброєння – Spiegel
Пісторіус вимагає значно більше грошей для потреб армії Німеччини
фото із відкритих джерел

Пісторіус заявив про можливу зупинку переозброєння ФРН без допомоги

Німеччині, можливо, доведеться зупинити програму переозброєння. Про це пише видання Spiegel. Міністр оборони країни Борис Пісторіус запевнив, що планує домогтися збільшення бюджету, щоб уникнути такого результату. Наразі на оборонний бюджет наступного року заплановано €52 млрд. Однак цього недостатньо для подальшої модернізації Бундесверу, наголосив глава відомства.

«Міністр оборони Борис Пісторіус хоче добитися значного збільшення бюджету на 2025 рік під час майбутніх переговорів щодо бюджету з міністром фінансів Крістіаном Лінднером. Без значного збільшення оборонних видатків у бюджеті, як заявив міністр за зачиненими дверима, Бундесверу загрожуватиме «зупинка переозброєння», – йдеться у матеріалі.

До цього Пісторіус попередив інших урядовців, що наступного року бундесверу не вистачить до €6 млрд. Під питанням може виявитися навіть досягнення показника НАТО з військових витрат у 2% ВВП.

На 2025 рік Мінфін під керівництвом Крістіана Лінднера передбачив військові витрати у розмірі €52 млрд, але експерти Міністерства оборони зробили підрахунки та дійшли висновку, що для досягнення натовського показника у 2% ВВП наступного року асигнування на військові потреби потрібно збільшити на €4,5-6,0 млрд.

Раніше стало відомо, що Бундесвер робить ще один важливий крок до постійного розміщення бойової бригади постійного базування на східному кордоні НАТО. Командування Бундесверу вирушає для підготовки до розгортання німецької бригади в Литві, бригада має посилити східний фланг НАТО. Про це пише ZDF.

До слова, перекидання та розміщення в Литві на постійній основі бригади Збройних сил Німеччини коштуватиме Вільнюсу €800 млн, повідомив міністр оборони країни Лаурінас Касчюнас. За його словами, наразі проводяться розрахунки та розподіл витрат.Міністр прямо не дав  відповіді на питання щодо конкретизації вартості військової та цивільної складових проєкту. 

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Теги: Мінфін Німеччина міністр бюджет військові зупинка

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