Прем'єр-міністр Сінгапуру йде у відставку після 20 років на посаді

Відставка Лі Сянь Луна стане лише третьою передачею влади в сучасній історії міста-держави

Прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун наступного місяця піде у відставку після майже 20 років перебування на посаді, передавши владу своєму заступнику. Про це повідомляє Financial Times.

У виданні зазначили, що його відставка стане лише третьою передачею влади в сучасній історії міста-держави.

Зазначається, з 15 травня новим прем'єр-міністром стане Лоуренс Вонг, віцепрем'єр-міністр і міністр фінансів.

«Я залишу посаду прем'єр-міністра 15 травня 2024 року і Лоуренс Вонг буде приведений до присяги як наступний прем'єр-міністр того ж дня. Я прошу всіх сінгапурців надати Лоуренсу та його команді повну підтримку і працювати разом з ними над створенням світлого майбутнього для Сінгапуру», – заявив прем'єр-міністр на своїй сторінці у соцмережі Х.

Також сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Соловйова з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, іншим указом призначив заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Кононенка.

Раніше повідомлялося, Сінгапур заборонить з 2025 року реєструвати легкові автомобілі і таксі з дизельним двигуном, щоб скоротити шкідливі викиди і стимулювати впровадження електромобілів.

До 2030 року в країні планують встановити 60 тисяч пунктів зарядки електромобілів. Влада хоче виділяти гранти для обладнання зарядних пристроїв в житлових комплексах. До 2040 року всі автомобілі в країні повинні працювати з використанням чистої енергії.

Щоб знизити викиди вуглецю, будуть прийняті й інші заходи: посадка мільйона дерев, будівництво залізниць і розширення мережі велосипедних доріжок, а також скорочення протягом п'яти років на 20% кількості відходів, що відправляються на звалища.