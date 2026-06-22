Кремль прокоментував паливну кризу в Криму

Проблеми з постачанням пального в Криму загострилися після серії ударів по нафтобазах та логістичній інфраструктурі

Кремль відреагував на проблеми з паливом в окупованому Криму, заявивши, що російська влада намагається забезпечити населення пальним та мінімізувати наслідки того, що там назвали «варварськими діями київського режиму», пише «Главком».

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що уряд Росії координує роботу з нафтовими компаніями та вживає заходів для стабілізації ситуації. «Влада веде роботу, щоб налагодити забезпечення населення паливом», – заявив Пєсков.

За його словами, у російському уряді працює механізм координації з нафтовими компаніями з питань цін на пальне.

Проблеми з постачанням пального в Криму загострилися після серії ударів по нафтобазах та логістичній інфраструктурі на окупованому півострові, що призвело до дефіциту та зростання цін на окремих АЗС.

До слова, в окупованому Криму повністю заборонили продаж пального цивільним.

Варто зазначити, що голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав громадян Росії, які переїхали до окупованого Криму після 2014 року, залишити півострів, поки ще зберігається можливість безперешкодного виїзду.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що таким чином Сили оборони намагаються ускладнити постачання російських військ та поступово ізолювати окупований Крим від основних маршрутів забезпечення.