Аналітики ISW назвали слабке місце російської логістики в Криму

Удари по портах, поромах та паливній інфраструктурі можуть суттєво ускладнити постачання російських військ на окупований півострів

Україна продовжує системно завдавати ударів по логістичній інфраструктурі Росії в районі Керченської протоки, намагаючись ізолювати окупований Крим від основних маршрутів постачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Удари по ключовій логістиці окупантів

Саме морське сполучення між Краснодарським краєм та півостровом аналітики вважають одним із найбільш вразливих елементів російської логістики. У своєму новому звіті експерти звернули увагу на удари українських сил по порту Кавказ у Краснодарському краї та нафтобазі «ТЕС-Термінал-1» в окупованій Керчі.

За даними ISW, порт Кавказ є важливим вузлом для транспортування пального до Криму та забезпечення російських військ на півдні України. Геолокаційні кадри підтвердили масштабну пожежу на території порту, де загорілися щонайменше три пороми.

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Також під удар потрапила нафтобаза в Керчі, яку Росія використовує для перевалки мазуту, скрапленого газу та інших нафтопродуктів. Об'єкт розташований неподалік Керченського мосту та забезпечує роботу поромного сполучення через протоку.

Після атак окупаційна влада Криму оголосила обмеження на продаж пального недержавним організаціям, а в Краснодарському краї було тимчасово зупинено роботу поромної переправи.

Аналітики наголошують, що навіть часткове пошкодження поромного флоту може створити серйозні проблеми для постачання окупаційного угруповання. За даними російських військових блогерів, на маршруті через Керченську протоку зараз працює лише сім поромів.

Стратегія ізоляції Криму

В ISW зазначають, що Україна одночасно посилює удари і по так званому сухопутному коридору до Криму через окуповані території Херсонської та Запорізької областей. Зокрема, українські військові регулярно атакують залізничні мости, склади пального, транспортні вузли та пункти управління.

На думку експертів, така стратегія має на меті поступово позбавити Росію можливості використовувати Крим як ключову військову базу для ведення бойових дій проти України.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня в різних районах окупованого Криму пролунали вибухи. Після цього рух Керченським мостом тимчасово перекривали, а в районі Керчі було зафіксовано масштабну пожежу. Також Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про удари по залізничних мостах у районах Чонгара та Роздольного, які російська армія використовує для перекидання особового складу та боєприпасів на окупований півострів.