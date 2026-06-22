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Голова Меджлісу звернувся до росіян: окупаційна влада може втратити контроль над Кримом

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Голова Меджлісу звернувся до росіян: окупаційна влада може втратити контроль над Кримом
Голова Меджлісу Рефат Чубаров зробив заяву щодо росіян в окупованому Криму
скриншот з відео

Мешканці півострова дедалі більше побоюються ізоляції Криму через удари по ключових логістичних маршрутах

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав громадян Росії, які переїхали до окупованого Криму після 2014 року, залишити півострів, поки ще зберігається можливість безперешкодного виїзду. Про це повідомляє «Главком».

Погіршення ситуації в окупованому Криму

Останні удари Сил оборони України по логістичних маршрутах, які забезпечують окупований Крим, викликають дедалі більше занепокоєння серед росіян, що оселилися на півострові після початку окупації.

«Ось до чого готуються ті люди, які незаконно оселилися в Криму після його окупації російськими військами. Ми наполягаємо, що ці люди мають уже покинути Крим, поки міст ще стоїть. І вони теж уважно стежать за станом мосту. І вони стурбовані тим, що Керченський міст незабаром може бути знесений», – заявив він.

Голова Меджлісу наголосив, що водночас у Криму залишаються сотні тисяч громадян України, які не погодилися з окупацією та продовжують чекати на звільнення півострова.

Проблеми із забезпеченням та паливом

Чубаров також заявив про погіршення ситуації з пальним у Криму. За його словами, цивільне населення вже стикається з обмеженнями на заправках.

«У Криму погіршуються умови життя. Бракує бензину, сьогодні його вже припинили видавати ні за талонами, ні за QR-кодами. Лише «державні» машини можуть заправлятися бензином, тобто військові машини та машини каральних органів», – зазначив він.

Логістика та перспективи деокупації

Окремо Чубаров звернув увагу на ситуацію з логістикою. За його словами, російська сторона вже стикається з проблемами на основних маршрутах постачання до окупованого півострова.

Керченський міст після попередніх атак працює з обмеженнями, а так звана траса «Новоросія», яка проходить окупованими територіями півдня України, перебуває під постійною загрозою ударів. Крім того, під атакою опинилася й Керченська поромна переправа, яка є важливим елементом забезпечення окупаційного угруповання.

На думку голови Меджлісу, подальше руйнування логістичних маршрутів може створити передумови для ізоляції Криму від території Росії. «Якщо Силам оборони України вдасться здійснити повну ізоляцію окупованого Криму, то можуть розпочатися процеси звільнення нашого півострова», – наголосив він.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що таким чином Сили оборони намагаються ускладнити постачання російських військ та поступово ізолювати окупований Крим від основних маршрутів забезпечення.

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Теги: Меджліс ЗСУ Крим

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