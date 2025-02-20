Колишній конкурент Tesla заявив про банкрутство

До вересня 2024 року Nikola продала лише 600 машин, втративши $481 млн за 9 місяців

У 2020 році Nikola вийшла на біржу через злиття зі SPAC-компанією, миттєво ставши «новою Tesla» для тисяч інвесторів

Колишній фаворит інвесторів, який обіцяв перевернути сферу вантажоперевезення, здався під тиском скандалів та ринкових штормів та оголосила про банкрутство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Ще чотири роки тому Nikola Corporation була символом інновацій, з її амбітними планами щодо водневих вантажівок та ринковою вартістю у $30 млрд. Сьогодні компанія подала заяву про банкрутство, закривши сторінку історії, сповнену обману, судових процесів та невиправданих надій.

У 2020 році Nikola вийшла на біржу через злиття зі SPAC-компанією, миттєво ставши «новою Tesla» для тисяч інвесторів. За словами засновника Тревора Мілтона, вантажівки компанії мали працювати на водні, не залишаючи викидів. Але за красивими презентаціями ховалася брехня:

демонстраційне відео вантажівки, яке зняли, просто скотивши машину з пагорба;

твердження про власні технології, хоча двигуни та акумулятори були куплені у General Motors;

мільярдні збитки інвесторів після звіту коротких продавців Hindenburg Research, які розкрили аферу.

Мілтона засудили до чотирьох років в’язниці у 2023 році, а Nikola сплатила $125 млн штрафу, не визнаючи провини.

Новий CEO Стів Герскі намагався повернути компанію до життя: запустив виробництво водневих вантажівок, скоротив витрати. Але ринок електромобілів стрімко охолонув:

високі відсоткові ставки зменшили попит на дорогі технології;

клієнти відмовлялися інвестувати у зарядну інфраструктуру.

До вересня 2024 року Nikola продала лише 600 машин, втративши $481 млн за 9 місяців. Капіталу вистачило лише до початку 2025 року.

Компанія планує продати активи через аукціон, маючи $47 млн готівки та борги до $10 млрд. Її водневі заправки HYLA працюватимуть до кінця березня, але майбутнє 3,3 млн миль що проїхали її клієнти – під питанням.

Нагадаємо, електромобіль Tesla Model Y 2025 надійшов у виробництво. 14 січня кросовер почали збирати на європейській гігафабриці у передмісті Берліна.