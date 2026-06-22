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Названо найдорожчу компанію Південної Кореї, яка випередила Samsung

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Названо найдорожчу компанію Південної Кореї, яка випередила Samsung
SK Hynix зосереджується переважно на виробництві чипів пам’яті
фото: SK Hynix

Акції SK Hynix зросли на 5,6%

Компанія SK Hynix випередила Samsung Electronics і стала найдорожчою компанією Південної Кореї за ринковою капіталізацією. Це стало знаковим поворотом у долі виробника мікросхем, який ще двадцять років тому ледь не збанкрутував через борги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Компанія, яка нині є провідним постачальником чипів пам’яті з високою пропускною здатністю (HBM), що використовуються в системах штучного інтелекту такими клієнтами, як Nvidia та Google (Alphabet), стала одним із головних бенефіціарів глобального буму ШІ. Це сприяло зростанню її акцій більш ніж на 340% цього року та підняло ринкову вартість компанії вище, ніж у Samsung і Micron.

Акції SK Hynix, яка нині є найдорожчим у світі виробником чипів пам’яті, зросли на 5,6% і підняли її ринкову капіталізацію до 2 080,4 трлн вон ($1,35 трлн). Натомість акції Samsung знизилися на 0,14%, а її ринкова вартість склала 2 066,7 трлн вон без урахування привілейованих акцій.

Зазначається, що штучний інтелект докорінно змінив світову напівпровідникову індустрію, перетворивши спеціалізовані чипи пам’яті з товару широкого вжитку на критично важливі компоненти інфраструктури, що забезпечує роботу таких застосунків, як ChatGPT та сучасні моделі ШІ.

SK Hynix зосереджується переважно на виробництві чипів пам’яті, тоді як Samsung також виготовляє чипи та споживчу електроніку, зокрема смартфони й телевізори. Samsung утримувала лідерську позицію з 2000 року.

Нагадаємо, південнокорейська компанія Samsung Electronics Co. уклала контракт з Tesla Inc. на суму $16,5 млрд на виготовлення напівпровідників для штучного інтелекту.

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Теги: Південна Корея Samsung

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