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У Ставрополі росіяни масово погодилися пити воду з унітазів заради грошей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Учасники пили безалкогольний газований напій з унітаза на швидкість
фото: скріншот із відео

Конкурс під назвою «Гра престолів» проводили з призом у 100 тисяч рублів

У російському Ставрополі відвідувачі одного з торгових центрів погодилися пити воду з унітазів, щоб поборотися за грошовий приз у специфічному конкурсі. Як інформує «Главком», про це повідомило видання The Sun.

На кадрах відео, яке опублікували в соцмережах, видно, як кілька учасників стають перед рядом унітазів, після чого за сигналом організатора починають наввипередки хлебтати з них воду.

За інформацією видання, конкурс під назвою «Гра престолів» проводили з призом у 100 тисяч рублів (близько 1200 доларів). Переможцем став чоловік, який найшвидше впорався із завданням.

Організатори уточнили, що учасники «пили безалкогольний газований напій з унітаза на швидкість».

У Ставрополі росіяни масово погодилися пити воду з унітазів заради грошей фото 1

Як пише The Sun, конкурс викликав хвилю критики серед жителів Ставрополя. Дехто заявив, що подібні розваги створюють «поганий імідж міста».

Видання також зазначило, що раніше унітази асоціювалися з російськими солдатами, які під час повномасштабної війни викрадали таку сантехніку із захоплених українських територій. Ця тема свого часу стала приводом для численних мемів і сатиричних публікацій.

У Ставрополі росіяни масово погодилися пити воду з унітазів заради грошей фото 2

Коментуючи відео, російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров, який перебуває в еміграції, заявив, що ролик демонструє, «на що люди готові заради грошей», і назвав побачене показовим.

«Щоб заволодіти трофейним унітазом, орки можуть запросто вбити. Але й прості росіяни здатні багато на що… Страшно уявити, що всі ці люди готові були б зробити за мільйон, наприклад», – написав він у коментарі до опублікованого відео.

Нагадаємо, російські загарбники грабують вцілі квартири у тимчасово окупованому Маріуполі. Забирають усе: меблі, речі та унітази. 

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Теги: конкурс відео Олександр Невзоров росіяни

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