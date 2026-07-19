У Ставрополі росіяни масово погодилися пити воду з унітазів заради грошей

Конкурс під назвою «Гра престолів» проводили з призом у 100 тисяч рублів

У російському Ставрополі відвідувачі одного з торгових центрів погодилися пити воду з унітазів, щоб поборотися за грошовий приз у специфічному конкурсі. Як інформує «Главком», про це повідомило видання The Sun.

На кадрах відео, яке опублікували в соцмережах, видно, як кілька учасників стають перед рядом унітазів, після чого за сигналом організатора починають наввипередки хлебтати з них воду.

😲У російському Ставрополі провели конкурс на найшвидше пиття з унітаза, – росЗМІ



Переможцю пообіцяли 100 тисяч рублів (приблизно 57 тис. грн). Змагання тривали понад 10 годин.#хроніки_оркостану pic.twitter.com/VhPGrnyKcp — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 19, 2026

За інформацією видання, конкурс під назвою «Гра престолів» проводили з призом у 100 тисяч рублів (близько 1200 доларів). Переможцем став чоловік, який найшвидше впорався із завданням.

Організатори уточнили, що учасники «пили безалкогольний газований напій з унітаза на швидкість».

Як пише The Sun, конкурс викликав хвилю критики серед жителів Ставрополя. Дехто заявив, що подібні розваги створюють «поганий імідж міста».

Видання також зазначило, що раніше унітази асоціювалися з російськими солдатами, які під час повномасштабної війни викрадали таку сантехніку із захоплених українських територій. Ця тема свого часу стала приводом для численних мемів і сатиричних публікацій.

Коментуючи відео, російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров, який перебуває в еміграції, заявив, що ролик демонструє, «на що люди готові заради грошей», і назвав побачене показовим.

«Щоб заволодіти трофейним унітазом, орки можуть запросто вбити. Але й прості росіяни здатні багато на що… Страшно уявити, що всі ці люди готові були б зробити за мільйон, наприклад», – написав він у коментарі до опублікованого відео.

Нагадаємо, російські загарбники грабують вцілі квартири у тимчасово окупованому Маріуполі. Забирають усе: меблі, речі та унітази.