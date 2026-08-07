Рух транспорту бульваром Верховної Ради буде обмежено до кінця серпня (схема)

У комунальній корпорації просять водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту

Із 8 до 29 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту бульваром Верховної Ради у Дніпровському районі столиці. Фахівці Дніпровського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

«Із 8:00 до 20:00 фахівці Дніпровського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вулиці Сергія Набоки до вулиці Будівельників», – йдеться у повідомленні.

У Дніпровському районі до 29 серпня обмежуватимуть рух транспорту бульваром Верховної Ради інфографіка: «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Бульвар Верховної Ради – бульвар у Дніпровському і Деснянському районах міста Києва, місцевість Соцмісто. Пролягає від вулиці Вифлеємської до вулиці Гната Хоткевича. Бульвар виник у 40-ві роки XX століття, сучасна назва – з 1949 року, за проєктом на ньому передбачалося зводити нові адміністративні споруди уряду УРСР.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 10 серпня частково обмежуватимуть рух мостом Метро. Із 20:00 7 серпня до 17:00 10 серпня фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку станції метро «Гідропарк». Роботи проводитимуть у другій смузі руху цілодобово. На час ремонтних робіт рух транспорту організують першою смугою.