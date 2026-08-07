Рух транспорту бульваром Верховної Ради буде обмежено до кінця серпня (схема)
У комунальній корпорації просять водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту
Із 8 до 29 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту бульваром Верховної Ради у Дніпровському районі столиці. Фахівці Дніпровського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».
«Із 8:00 до 20:00 фахівці Дніпровського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вулиці Сергія Набоки до вулиці Будівельників», – йдеться у повідомленні.
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.
Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.
До 10 серпня частково обмежуватимуть рух мостом Метро. Із 20:00 7 серпня до 17:00 10 серпня фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку станції метро «Гідропарк». Роботи проводитимуть у другій смузі руху цілодобово. На час ремонтних робіт рух транспорту організують першою смугою.
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