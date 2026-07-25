В Африці суворо покарали російських шпигунів за криваві провокації

Спроба підривної діяльності Кремля на Африканському континенті завершилася для російських шпигунів тривалими тюремними термінами

Суд у столиці Анголи Луанді визнав двох громадян Росії – Лева Лакштанова та Ігоря Ратчина – винними у тероризмі та шпигунстві. Їх засудили відповідно до восьми та одинадцяти років позбавлення волі. За версією обвинувачення, росіяни брали участь у підготовці дій, спрямованих на дестабілізацію країни, зокрема напередодні президентських виборів 2027 року. Про це пише «Главком» з посиланням на Тhe Guardian.

Обидва чоловіки перебували під вартою в Анголі з серпня 2025 року. Вони заперечували всі звинувачення та стверджували, що приїхали до країни з культурною та комерційною метою. Під час слідства Лакштанов і Ратчин також відкидали будь-які зв'язки з терористичними організаціями.

Втім, за даними прокуратури, росіяни намагалися вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в Анголі. Слідство заявило, що вони зустрічалися з представниками як правлячої партії МПЛА, так і опозиційного Національного союзу за повну незалежність Анголи (UNITA). Прокурори стверджували, що їхньою метою було фінансування опозиції або сприяння зміні керівництва країни, щоб вплинути на майбутні вибори.

Крім того, обвинувачення заявило про зв'язки засуджених із мережею Africa Politology, яку ангольська влада називає російською структурою політичного впливу та дезінформації. За даними міжнародних розслідувачів, після загибелі ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина ця мережа перейшла під контроль Служби зовнішньої розвідки Росії, а сама група «Вагнер» була реорганізована в так званий «Африканський корпус», підпорядкований російському військовому командуванню.

Справу пов'язують із масовими протестами, що відбулися в Анголі 28–30 липня 2025 року після підвищення цін на пальне. Страйк водіїв маршрутних таксі переріс у заворушення та мародерство. За офіційними даними, тоді загинули 22 людини, сотні дістали поранення, а понад тисячу осіб були затримані. Прокуратура вважає, що росіяни сприяли організації цих подій як частини ширшого плану з дестабілізації держави.

Дії обвинувачених були пов'язані з масовими протестами, що охопили Анголу 28–30 липня 2025 року після зростання цін на пальне фото: Ampe Rogerio/EPA

Разом із громадянами Росії на лаві підсудних перебували двоє ангольців. Спортивного журналіста Карлоса Томе суд засудив до двох років позбавлення волі умовно, а генерального секретаря молодіжного крила партії UNITA Франсіску де Олівейру виправдали через недостатність доказів.

Після оголошення вироку як захист росіян, так і прокуратура подали апеляції. За даними португальського агентства Lusa, Лакштанов і Ратчин залишатимуться під вартою до завершення апеляційного розгляду. Посольство Росії в Анголі на момент публікації не коментувало рішення суду.

Нагадаємо, після загибелі Євгена Пригожина колишні найманці ПВК «Вагнер» зберегли значний вплив у Центральноафриканській Республіці та, за даними The Wall Street Journal, розбудували мережу нелегального бізнесу. Видання стверджує, що вони заробляють на контрабанді трамадолу, а також незаконній торгівлі золотом і деревиною, водночас посилюючи свій вплив у силових структурах країни. Дослідники вважають, що після реорганізації «вагнерівців» під контроль російської держави їхня присутність у ЦАР не лише збереглася, а й стала ще більш системною.