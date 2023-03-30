Raiffeisen Bank визначився з подальшим веденням бізнесу у Росії

Raiffeisen Bank International пообіцяла зменшити свою бізнес-активність в Росії

Австрійський Raiffeisen Bank International розлядає можливість продажу свого банку в Росії або його відокремленням від основної групи. Про це йдеться в заяві RBI.

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«З початком війни в Україні, Група Raiffeisen Bank International (РБІ) інтенсивно працювала над оцінкою всіх варіантів майбутнього Райффайзенбанку в Росії. Ми оцінювали ці варіанти з урахуванням усіх зацікавлених сторін, включаючи вихід РБІ з російського Райффайзенбанку. Група РБІ і її зацікавлені сторони знаходяться в безпрецедентній ситуації, і ми розуміємо гостру потребу в прийнятті рішення, до якого призвела війна. RBI продовжить просувати потенційні угоди, які могли б призвести до продажу або відокремлення російського Райффайзенбанку і деконсолідації російського Райффайзенбанку з групи», – йдеться у заяві банку.

Raiffeisen Bank International пообіцяла зменшити свою бізнес-активність в Росії, але поки що продовжить операції згідно з умовами своєї банківської ліцензії.

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Рішення групи передбачає зменшення кредитного портфеля та загального об'єму трансакцій в іноземній валюті. Це призведе до скорочення прибутків RBI від платіжного бізнесу та зменшить дохідність російського «Райффайзенбанку».

Як раніше повідомлялося, австрійська асоціація інвесторів вимагає від керівництва банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) чітких заяв щодо подальшого бізнесу в Росії.

Також повідомлялсоя, що Raiffeisen Bank потрапив до списку спонсорів війни.