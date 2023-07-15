Окупаційна влада визнала: Путін зірвав туристичний сезон

Через вторгнення в Україну півострів втратив третину туристів

Турпотік до Криму та Севастополя знизився в середньому на 25-30%. При цьому підприємства малого та середнього бізнесу втратили до 50% клієнтів, повідомив голова комітету з туризму та розвитку туристичної інфраструктури Держдуми РФ Сангаджі Тарбаєв. Про це пишуть російські ЗМІ.

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«У зв'язку з цим, я і мої колеги по Комітету звернулися до прем'єр-міністра Михайла Мішустіна з проханням розглянути можливість відшкодування з федерального бюджету доходів бюджетів Криму і Севастополя, що випадають, необхідних для надання додаткових заходів підтримки суб'єктів малого та середнього бізнесу, зайнятих у туризмі», – зазначив Сангаджі Тарбаєв.

Раніше окупанти визнали, що через повномасштабне вторгнення Росії на територію України зірваний туристичний сезон у тимчасово окупованому Криму. Зокрема кількість відпочивальників, які побували на півострові в червні, на 40% менше торішнього показника.

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