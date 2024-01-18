Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Штат Мен призупинив виключення Трампа з виборів до рішення Верховного суду

Діана Гасюк
glavcom.ua
Штат Мен призупинив виключення Трампа з виборів до рішення Верховного суду
Колишній президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Суддя Верховного суду штату Мен Мікаела Мерфі відхилила прохання Трампа про призупинення розгляду справи

Штат Мен не може продовжити процедуру виключення імені екпрезидента США Дональда Трампа з бюлетенів для голосування на президентських праймеріз до того моменту, поки Верховний суд США не ухвалить рішення у справі, яка розглядається в штаті Колорадо. Про це повідомляє Bloomberg.

Суддя Верховного суду штату Мен, Мікаела Мерфі, відхилила 17 січня прохання Трампа про призупинення розгляду справи. Замість цього вона повернула справу держсекретарю для очікування рішення Верховного суду в справі, яке може виявитися визначальним у президентських перегонах 2024 року.
 
«Суд вважає за необхідне врахувати ризик заплутування виборців у разі затвердження численних адміністративних або судових рішень щодо права Трампа на участь у первинних виборах до того, як Верховний суд винесе своє рішення», – написала суддя.

«Постанова покликана мінімізувати «будь-який потенційно дестабілізуючий вплив непослідовних рішень і сприятиме більшій передбачуваності під час тижнів, що передують первинним виборам», – йдеться у документі.

Судове рішення наказує держсекретареві штату Мен Шенні Беллоуз ухвалити нове рішення впродовж 30 днів після рішення Верховного суду, яке змінює, скасовує або підтверджує її висновок минулого місяця про виключення Трампа з виборчого бюлетеня.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах в Айові. Трамп отримав найбільшу кількість голосів від учасників кокусів від Республіканської партії.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп значно випереджає своїх суперників-республіканців за ключовими показниками популярності напередодні початку сезону праймеріз перед виборами президента США. 

Нагадаємо, виключення колишнього президента США Дональда Трампа з виборчих списків ініціювали у 34 штатах США. Але більш ніж 20 у штатах це питання залишається на порядку денному.

До слова, колишній губернатор Нью-Джерсі та кандидат від Республіканської партії Крістофер Крісті заявив, що завершує свою кампанію на виборах президента США, закликавши виборців консолідуватися проти Дональда Трампа.

Теги: вибори у США президент суддя партії Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Новий виток питання недопуску Трампа до виборів цілком може зруйнувати діалог республіканців та демократів»
Трампу заборонили брати участь у виборах. Що насправді це означає?
21 грудня, 2023, 06:58
Динаміку зростання активів олігархів помічають на міжнародній арені
Статки друзів Путіна збільшилися на $50 млрд: список
3 сiчня, 11:30
«Ми всі розуміємо, чому та як сильно сьогодні необхідна мобілізація»
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
5 сiчня, 16:41
Лукашенко прилетів навідати Путіна до Москви
Лукашенко знову полетів до Путіна
25 грудня, 2023, 10:45
Президент Еквадору Даніель Нобоа вирішив замінити озброєння на сучасне
Еквадор відмовляється від військового «металобрухту» із РФ
11 сiчня, 13:55
Марченко заявив, що до зброї мають ставати 25-річні чоловіки, це буде справедливо
Марченко висловився про мобілізацію та назвав категорію чоловіків, яка має стати до зброї
24 грудня, 2023, 21:16
Мільйон снарядів для України: чи встигне ЄС їх виробити до весни?
Мільйон снарядів для України: чи встигне ЄС їх виробити до весни?
11 сiчня, 21:41
Президент нагадав, що зарплата одного військового – це податки від 6-8 українців, які працюють
Зеленський заявив, що всі чоловіки повинні або працювати, або воювати
Вчора, 17:53
Цінде має намір зберегти для острова «status-quo» та використовувати діалог замість конфронтації
Китаю не сподобається: у виборах президента Тайваню переміг прихильник незалежності острова
13 сiчня, 15:31

Соціум

Ракетна атака на російський Білгород: стали відомі наслідки
Ракетна атака на російський Білгород: стали відомі наслідки
Штат Мен призупинив виключення Трампа з виборів до рішення Верховного суду
Штат Мен призупинив виключення Трампа з виборів до рішення Верховного суду
В Еквадорі вбито прокурора, який займався справою про захоплення телеканалу
В Еквадорі вбито прокурора, який займався справою про захоплення телеканалу
РПЦ покарала відомого архімандрита, який виступив проти війни і викрив злочинну суть «русского мира»
РПЦ покарала відомого архімандрита, який виступив проти війни і викрив злочинну суть «русского мира»
Російський Білгород прокинувся від сирен і вибухів (відео)
Російський Білгород прокинувся від сирен і вибухів (відео)
Данілов відповів, чи може РФ відкрити новий фронт під час війни проти України
Данілов відповів, чи може РФ відкрити новий фронт під час війни проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Арнольда Шварценеггера затримали у Німеччині під час митного огляду
7605
Як зупинити стрімке скорочення населення України: відповідь демографа
7335
У передчутті Третьої світової
6950
Як успішно організувати мобілізацію? Екссуддя Конституційного суду дав підказку владі
3809
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3571
Два палаци на Тернопільщині й Черкащині потрапили до Держреєстру нерухомих пам'яток

Новини

Ворог припинив штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:19
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
Сьогодні, 06:13
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:17
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 17 січня
Вчора, 06:12
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua