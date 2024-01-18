Штат Мен призупинив виключення Трампа з виборів до рішення Верховного суду

Суддя Верховного суду штату Мен Мікаела Мерфі відхилила прохання Трампа про призупинення розгляду справи

Штат Мен не може продовжити процедуру виключення імені екпрезидента США Дональда Трампа з бюлетенів для голосування на президентських праймеріз до того моменту, поки Верховний суд США не ухвалить рішення у справі, яка розглядається в штаті Колорадо. Про це повідомляє Bloomberg.

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Суддя Верховного суду штату Мен, Мікаела Мерфі, відхилила 17 січня прохання Трампа про призупинення розгляду справи. Замість цього вона повернула справу держсекретарю для очікування рішення Верховного суду в справі, яке може виявитися визначальним у президентських перегонах 2024 року.



«Суд вважає за необхідне врахувати ризик заплутування виборців у разі затвердження численних адміністративних або судових рішень щодо права Трампа на участь у первинних виборах до того, як Верховний суд винесе своє рішення», – написала суддя.

«Постанова покликана мінімізувати «будь-який потенційно дестабілізуючий вплив непослідовних рішень і сприятиме більшій передбачуваності під час тижнів, що передують первинним виборам», – йдеться у документі.

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Судове рішення наказує держсекретареві штату Мен Шенні Беллоуз ухвалити нове рішення впродовж 30 днів після рішення Верховного суду, яке змінює, скасовує або підтверджує її висновок минулого місяця про виключення Трампа з виборчого бюлетеня.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах в Айові. Трамп отримав найбільшу кількість голосів від учасників кокусів від Республіканської партії.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп значно випереджає своїх суперників-республіканців за ключовими показниками популярності напередодні початку сезону праймеріз перед виборами президента США.

Нагадаємо, виключення колишнього президента США Дональда Трампа з виборчих списків ініціювали у 34 штатах США. Але більш ніж 20 у штатах це питання залишається на порядку денному.

До слова, колишній губернатор Нью-Джерсі та кандидат від Республіканської партії Крістофер Крісті заявив, що завершує свою кампанію на виборах президента США, закликавши виборців консолідуватися проти Дональда Трампа.