Польща розпочала перевірку понад пів сотні компаній через українське зерно

Скасування Євросоюзом у 2022 році мита на імпорт сільськогосподарської продукції з України призвело до неконтрольованого імпорту дешевого зерна та ріпаку до Польщі

За даними слідства, компанії завезли до Польщі тисячі тонн зерна, приховуючи його походження та призначення

Прокуратура Польщі перевіряє понад 70 компаній через підозру в шахрайстві з українським зерном. За даними слідства, компанії могли завезти до Польщі тисячі тонн зерна, приховуючи його походження та призначення. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Прокуратуру Жешува повідомила, що кримінальне провадження у справі про шахрайство з українським зерном у Польщі охоплює 75 компаній. Підозри висунули вже сімнадцятьом особам.

«Під слідством перебувають компанії, зареєстровані в Польщі. Серед них немає українських компаній. Підозрювані у розслідуванні – переважно громадяни Польщі, але є також громадяни України та громадянин Естонії», – розповіла речниця прокуратури Дорота Соколовська-Мах.

За даними слідства, дані компанії завезли до Польщі тисячі тонн зерна, приховуючи його походження та призначення. Технічне зерно можна використовувати для виробництва етанолу або як біокомпонент для біопалива, проте одразу після ввезення його продавали для виробництва борошна.

За даними видання, стало відомо, що серед постраждалих, які купили таке зерно, були відомі польські виробники борошна.

Як зазначає ЗМІ, скасування Євросоюзом у 2022 році мита на імпорт сільськогосподарської продукції з України призвело до неконтрольованого імпорту дешевого зерна та ріпаку до Польщі. Товар купували посередники прямо на кордоні та продавали в Польщі як польський.

Нагадаємо, цьогоріч валове виробництво зернових та олійних культур становитиме близько 74 млн тонн, з них близько 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних. Це означатиме падіння приблизно на 10% порівняно з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

Як повідомлялося, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.