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Роздають чорні пакети: туристи здивовані новим правилом популярних островів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Роздають чорні пакети: туристи здивовані новим правилом популярних островів
Популярний курорт потерпає від туристів
фото: Getty Images

Влада Лофотенських островів для початку замовила 400 чорних пакетів, які роздаватимуть відвідувачам безкоштовно

На популярному курорті, що розташований на півночі Норвегії, влада ввела нове правило для туристів.  Усім бажаючим відвідати Лофотенські острови почали видавати чорні пластикові пакети для збирання власних випорожнень.  Про це пише британська газета Mirror. 

Нову ініціативу розробила дослідниця Роуз Келлер з Національного дослідницького інституту з природи Норвегії (NINA). Як пише видання, Келлер звернула увагу на важливість розуміння мислення туристів та їхньої поведінки на отровах. 

Щоб уникнути проблеми забруднення архіпелагу людськими екскрементами, гостям островів запропонували видавати пакети, подібні до тих, які власники собак використовують для прибирання за своїми вихованцями.

Опитування серед відвідувачів островів показало, що вони здивовані новаціями, проте 75% з них готові використовувати нові засоби для збору випорожнень, якщо вони будуть безкоштовними та доступними. 

Впровадження нових засобів на Лофотенських островах вже триває. Минулого тижня там було встановлено інформаційні таблички, коробку з пакетами та контейнер для сміття, де туристи можуть викинути заповнені пакети з фекаліями.

Видання уточнило, що спочатку було замовлено 400 пакетів – їх місцева влада роздає безкоштовно протягом чотиритижневого тестового періоду. Але після цього за ємності доведеться платити, але сума поки що не називається.

За словами дослідниці, вона особисто протестувала такий пакет та відзначила його простоту використання та запечатування, а також здатність утримувати бактерії. Крім того, вона звернула увагу на те, що близько 80% пакету піддається біологічному розкладанню, що сприяє зниженню негативного впливу на довкілля. Проте фактично поки що гості островів пакети до урн не доносять, а кидають у кущі або на дерева.

 Гостра проблема

За словами Келлер, туристичний трафік на островах дуже високий і є багато відходів, які залишають після себе приїжджі. Водночас Лофотенські острови стикаються з проблемами обмеженого фінансування та підтримки комунальних послуг на належному рівні.

Влада запровадила заборону розбивати намети на пляжах Лофотен. Це зроблено, щоб впоратися з напливом мандрівників та зменшити їхній негативний вплив на довкілля.

Очікується, що найближчими роками може бути введений туристичний податок для фінансування та підтримки  послуг, відповідно до вимог збереження природних ресурсів островів.

Зазначимо, що Лофотенські острови відомі своєю неповторною природою, прекрасними краєвидами та унікальним кліматом. Вони є гористою групою островів з високими гранітними піками, крутими скелями, білими піщаними пляжами і прозорими водами фіордів. Вони також відомі своїми химерними рибальськими селами, де можна побачити традиційні дерев’яні будиночки, під назвою «рорбу».

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Теги: сміття Норвегія фінансування влада

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