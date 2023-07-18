Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Львові блискавка вдарила у трансформатори: у місті можливі перебої з електрикою

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Львові блискавка вдарила у трансформатори: у місті можливі перебої з електрикою
У Львові під час грози блискавка вдарила у два трансформатори
фото: Telegram

Інформація про влучання блискавки в будинок не підтвердилась, проте два трансформатори постраждали

У Львові 17 липня під час негоди блискавка влучила в трансформатори. Про це повідомив мер Львова, Андрій Садовий.

Він зазначив, що хоча інформація про влучання блискавки в будинок не підтвердилась, проте два трансформатори постраждали.

«Це може призвести до перебоїв з електрикою в місті», – заявив Садовий.

Аварійні бригади вже зайнялися ремонтними роботами для відновлення постачання електрики.

Також місто накрила потужна злива і почався потоп. У момент грози у Львові й області не було повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що сильна злива у Києві спричинила підтоплення підвальних приміщень у Голосіївському районі столиці. Так, близько 19 години 7 липня до рятувальної служби почали надходити перші заявки про підтоплення підвальних приміщень за адресою вул. Голосіївська, 13-А. У підвалах знаходились люди.

До слова, на префектуру Сімане, що на заході Японії, обрушилися зливи, місцева влада закликала евакуюватися 370 тисяч людей із двох міст. 

Читайте також:

Теги: Андрій Садовий Львів потоп місто

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Вагнерівці» уже в Підмосков’ї
Пригожин та «вагнерівці» дісталися Московської області
24 червня, 18:16
У Львові російська ракета поцілила в багатовеповерхівку
Атака на Львів: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, є поранені
6 липня, 04:02
У Львові російська ракета поцілила в багатовеповерхівку
Атака на Львів, зменшення загрози теракту на ЗАЕС: головне за ніч
6 липня, 07:22
Ракетна атака на Львів, Україна повернула з полону 45 захисників. Головне за 6 липня
Ракетна атака на Львів, Україна повернула з полону 45 захисників. Головне за 6 липня
6 липня, 21:00
10 липня віряни вшановують пам'ять преподобного Самсона
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 липня, 00:53
Анастасія Сенів та її мама Мирослава Садова
Трагедія у Львові: загинули мама та сестра місцевого журналіста
6 липня, 12:25
З-під завалів дістали тіло жінки
Обстріл Львова: рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жертви
6 липня, 15:50
У Львові дощ йшов майже всю ніч
Львів накрила потужна злива: негода наробила лиха у місті (відео)
7 липня, 10:45
Сирський показав, як ЗСУ беруть Бахмут під вогневий контроль (відео)
Сирський показав, як ЗСУ беруть Бахмут під вогневий контроль (відео)
10 липня, 14:04

Події в Україні

Росіяни масово скуповують житло в Маріуполі і вважають його «новою здравницею»
Росіяни масово скуповують житло в Маріуполі і вважають його «новою здравницею»
У Львові блискавка вдарила у трансформатори: у місті можливі перебої з електрикою
У Львові блискавка вдарила у трансформатори: у місті можливі перебої з електрикою
У Херсоні прогримів вибух
У Херсоні прогримів вибух
Роботу продовольчого коридору можна забезпечити спільно з ООН та Туреччиною – Зеленський
Роботу продовольчого коридору можна забезпечити спільно з ООН та Туреччиною – Зеленський
Таврійський напрямок: ЗСУ знищили більше двох рот противника та 25 одиниць техніки
Таврійський напрямок: ЗСУ знищили більше двох рот противника та 25 одиниць техніки
Удар по Керченському мосту, Росія зупиняє зернову угоду. Головне за 17 липня
Удар по Керченському мосту, Росія зупиняє зернову угоду. Головне за 17 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Путін відреагував на пошкодження Кримського мосту
63K
Пенсіонерка з України підняла на вуха аеропорт у Польщі
42K
Поляки у відчаї: Україна заборонила імпорт яєць та курятини
25K
Стоматолог, багато їжі. Речник «Хочу жити» розповів про табори для полонених росіян
23K
У російському командуванні назріває криза. ISW передбачив зміну ситуації на фронті
15K
Події на Кримському мосту: з’явилося відео моменту вибуху

Новини

18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту