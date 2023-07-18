У Львові блискавка вдарила у трансформатори: у місті можливі перебої з електрикою

У Львові під час грози блискавка вдарила у два трансформатори

Інформація про влучання блискавки в будинок не підтвердилась, проте два трансформатори постраждали

У Львові 17 липня під час негоди блискавка влучила в трансформатори. Про це повідомив мер Львова, Андрій Садовий.

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Він зазначив, що хоча інформація про влучання блискавки в будинок не підтвердилась, проте два трансформатори постраждали.

«Це може призвести до перебоїв з електрикою в місті», – заявив Садовий.

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Аварійні бригади вже зайнялися ремонтними роботами для відновлення постачання електрики.

Також місто накрила потужна злива і почався потоп. У момент грози у Львові й області не було повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що сильна злива у Києві спричинила підтоплення підвальних приміщень у Голосіївському районі столиці. Так, близько 19 години 7 липня до рятувальної служби почали надходити перші заявки про підтоплення підвальних приміщень за адресою вул. Голосіївська, 13-А. У підвалах знаходились люди.

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До слова, на префектуру Сімане, що на заході Японії, обрушилися зливи, місцева влада закликала евакуюватися 370 тисяч людей із двох міст.