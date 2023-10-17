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Скільки коштуватиме будинок у Європі: список країн та ціни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки коштуватиме будинок у Європі: список країн та ціни
У Європі можна купити непогану нерухомість
фото: із відкритих джерел

У Європі може знайти відносно біджетні варіанти для купівлі житла

Ціни на нерухомість у різних країнах Європи суттєво коливаються. Найнижчі середньостатистичні цінники на житло площею 100 кв. зафіксовані у Болгарії, а найвищі – у Швейцарії, причому розбіг колосальний. Інформацію оприлюднив Євростат.

«У центрах міст і в красивих, тихих передмістях – європейський ринок житла дуже різноманітний і пропонує безліч варіантів розміщення», – йдеться в повідомленні експертів. Розглянемо детальніше вартість будинків у різних європейських країнах:

Австрія

Приблизно €492,5 тис доведеться віддати за нові будинки площею 100 кв.м., тобто, ціна 1 кв.м. у новобудові складає близько €4,9 тис. «Вторинка» дешевша: за €373,7 тис у середньому можна купити б/у будинок.

Бельгія

У середньому будинок кошутватиме €310,200, тобто, ціна 1 кв.м. у новому будинку – €3000. При цьому ціни на нерухомість вищі у провінціях з вищою концентрацією населення, таких як Брабант, Антверпен та Брюссель – там вартість сягає приблизно €4 тис за кв.м.

Болгарія

€1,65 тис за кв. метр, загальна вартість будинку площею 100 кв. – близько €165 тис. Найвищі ціни – у столиці Софії. Там квартира з двома спальнями обійдеться покупцям від €145 до €180 тис, а будинок до €450 тис.

Хорватія

Середня ціна будинку – €167,8 тис. Наприклад, вартість 1 кв. м. у Спліті коштує €2,9 тис, а в Осієку – €1,05 тис.

Кіпр

Ціни на житло трохи вищі, ніж у Хорватії — €170 тис. Щоправда, вони є актуальними, якщо йдеться про купівлю нерухомістю в некурортних містах. А ось такі локації, як Лімасол, Ла-Ака, Пафос та Фамагуста, дуже затребувані, тому й цінник на житло там вищий – вартість 1 кв.м. у середньому становить €3,4 тис.

Чехія

Середня ціна для комфортного проживання сім’ї – €375,3 тис євро.

Данія

Приблизно €3000 – середня ціна 1 кв.м. у нових будинках та €2,4 тис – у старих. Виходить, що в середньому будинок площею 100 кв.м може коштувати €310,4 тис.

Естонія, Латвія, Литва

Цінники на нові будинки такі: €312 тис – в Естонії, €162 тис – у Латвії, €114,6 тис – у Литві. «Іноземці в Естонії можуть купувати нерухомість після отримання дозволу від влади, і в цілому лише невеликі острови і місця поблизу кордону з Росією недоступні для покупки нерухомостія», – уточнило видання.

Норвегія

Ціни стартують від €420’400.

Фінляндія

У середньому слід бути готовим віддати €518’300. Іноземці можуть легко купити нерухомість у Фінляндії, за винятком провінції Аланд. Ціни у столиці вищі.

Швеція 

€699 тис причому кв.м нових будинків коштує до €6,9 тис.

Франція

€463,9 тис євро за нові будинки та €348,9 тис – за будинки на вторинному ринку.

Німеччина

У Німеччині слід віддати €480 тис– за нові будинки, ціна кв.м у старому житловому фонді становить €3,4 тис.

Нідерланди

Вартість будинку стартує €357 тис, що приблизно на €54.4 євро дешевше, ніж «старий» будинок, при цьому ціна кв.м таких будинків досягає €3,5 тис.

Греція

Середня ціна будинку сягає €361,9 тис.

Угорщина, Словаччина, Словенія

Середня ціна за кв.м – €2,5 тис. Варіюється від €1,9 до €1,5.

Ісландія та Ірландія

В Ісландії за будинок слід викласти – €339 тис, в Ірландії трохи дешевше – €335 тис.

Італія, Португалія, Іспанія

В Італії середня ціна – €189,6 тис, знамениті італійські міста Венеція та Мілан можуть виявитися найдорожчими в Італії – €4,4 тис євро за кв.м. У португальському Лісабоні за кв. можуть просити до 10 тис євро. Іспанія У середньому купівля житла коштуватиме €178,6 тис.

Польща та Румунія

У Польщі та Румунії – €1,9 тис за кв.м, а вартість будинку – у середньому €173 тис.

Швейцарія

Середня ціна за кв.м – €13,2 тис. При цьому купити нерухомість можна лише за наявності дозволу від місцевої влади.

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Теги: нерухомість населення квартира будинок житло Брюссель Португалія Іспанія Латвія іноземці ринок Словаччина Венеція

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