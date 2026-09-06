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Країни Європи не витримають тривалу війну з Росією – The Guardian

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Країни Європи не витримають тривалу війну з Росією – The Guardian
Європа не готова до війни з РФ
фото згенеровано за допомогою ШІ

НАТО спроможне витримати лише короткостроковий конфлікт

Європейські військові планувальники побоюються, що у разі прямого збройного конфлікту з Росією країни Європи виявляться нездатними вести тривалу війну на виснаження, повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Під час конференції щодо майбутнього європейської військової координації представники оборонної сфери зазначили, що НАТО спроможне витримати лише короткостроковий конфлікт. Головною причиною песимістичних оцінок називають низьку моральну готовність європейського суспільства та складність переконання виборців у необхідності скорочення соціальних видатків на користь збільшення оборонних бюджетів.

Ситуацію ускладнює політична нестабільність та гібридні дії Росії, яка використовує суспільні страхи для посилення проросійських і популістських сил перед майбутніми виборами у Польщі, Франції та Італії. Побоювання щодо прямого зіткнення також зросли після спроби організації атаки БпЛА на аеропорт Лейпцига, у якій уряд Німеччини звинуватив РФ. На цьому тлі Мюнхенська конференція з безпеки закликає до тіснішої співпраці п'яти провідних держав Європи – Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі – для спільних закупівель систем ППО, ПРО, далекобійної зброї та космічних систем раннього попередження.

Голова Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер наголосив, що Європа стагнує в той час, коли зовнішні загрози набувають серйозного масштабу. Додатковим викликом залишається позиція США, які традиційно неохоче діляться впливом усередині Альянсу. У зв'язку з цим міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заккликав використовувати український досвід ведення сучасної війни, зокрема у сфері масового виробництва безпілотників, де Україна планує випустити понад 7 млн одиниць до кінця 2026 року.

Раніше повідомлялося, що США готові підтримувати країни НАТО у відповідь на навмисні гібридні атаки. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, коментуючи останні інциденти в Європі.

За словами Вітакера, члени Альянсу не повинні терпіти гібридні дії проти своїх територій. Він наголосив на необхідності бути готовими до таких загроз і давати їм чітку оцінку та відповідь. Водночас дипломат зазначив, що безпосередня реакція на конкретні інциденти залишається відповідальністю окремих країн, але Вашингтон підтримуватиме союзників.

Варто нагадати, що Польща пропонує встановити граничну кількість російських дипломатів у країнах Євросоюзу та скоротити видачу громадянам РФ шенгенських віз. Ще одна пропозиція – запровадити обов'язкові біометричні документи для росіян, які в'їжджають до ЄС. Сікорський пов'язує ці заходи з необхідністю посилити безпеку європейських держав на тлі російських гібридних операцій.

Заклики Польщі пролунали на тлі звинувачень Росії у диверсіях та інших гібридних операціях у європейських країнах. Зокрема, Німеччина офіційно поклала на Москву відповідальність за спробу атаки безпілотником поблизу аеропорту Лейпциг/Галле. Після цього Берлін оголосив про закриття російського генконсульства в Бонні та припинення угоди щодо російського культурного центру в Берліні.

Теги: Європа росія війна НАТО

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