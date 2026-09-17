Хусити створили загрозу світовим нафтовим маршрутам – Reuters

Саудівська Аравія звернулася по допомогу до Пекіна, після чого Китай приватно закликав Іран вплинути на підтримуване ним угруповання

Стрімкий наступ єменських хуситів уздовж узбережжя Червоного моря створив нову загрозу для експорту нафти та міжнародного судноплавства. На тлі загострення Саудівська Аравія звернулася до Китаю, а Пекін приватно попросив Іран використати свій вплив на угруповання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними трьох іранських джерел агентства, Китай звернувся до Тегерана після прохання представників Саудівської Аравії. Причиною став стрімкий наступ підтримуваних Іраном хуситів протягом останнього тижня.

Угруповання просунулося вздовж узбережжя Червоного моря та в районі Баб-ель-Мандебської протоки. Через це під більшою загрозою опинилися експорт саудівської нафти та судноплавство одним із найважливіших морських маршрутів світу.

Пекін хоче, щоб Тегеран використав свій вплив на хуситів та допоміг стримати їх. Для самого Китаю стабільність у регіоні також має велике значення, оскільки через близькосхідні морські маршрути проходять енергоресурси, необхідні китайській економіці.

За інформацією джерел Reuters, представники Китаю не погрожували Ірану економічними наслідками та не натякали на можливість такого тиску в разі відмови Тегерана вплинути на хуситів.

Іранська сторона у відповідь заявила, що стабільність та мир у регіоні залежать від припинення війни США та Ізраїлю проти Ірану. Водночас джерела агентства не змогли сказати, чи погодиться Тегеран вжити заходів після звернення Пекіна.

Невідомо й те, яким саме каналом Китай передав своє приватне звернення. За однією з версій, це могло статися під час візиту міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі до Китаю 16 вересня.

Публічно Пекін закликав сторони до стриманості, діалогу та відновлення безпечного судноплавства. У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що країна не хоче поширення регіональної напруженості на Ємен та Червоне море.

Китай залишається ключовим економічним партнером Ірану та основним покупцем його нафти. За наведеними Reuters даними Kpler, у 2025 році на Китай припадало понад 80% морського експорту іранської нафти – у середньому близько 1,4 млн барелів на добу.

Нагадаємо, підтримуване Іраном єменське угруповання хуситів здійснило стрімкий наступ уздовж узбережжя Червоного моря, захопивши острови в протоці Баб-ель-Мандеб. Бойовики також завдали ударів безпілотниками й ракетами по саудівському нафтовому порту Янбу та авіабазі в Хаміс-Мушаїт.

У відповідь саудівська авіація та урядові сили Ємену завдали серії ударів по позиціях хуситів. За даними самого угруповання, протягом тижня було завдано до 450 авіаударів.