Литва викликала дипломата Білорусі через порушення повітряного простору

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Вільнюс вважає повітряні інциденти гібридною атакою проти Литви
фото: BNS nuotr
Аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через чергові метеозонди з контрабандою з території Білорусі

Литва викликала тимчасового повіреного Білорусі у зв’язку з черговим порушенням повітряного простору країни вночі у середу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

За даними закордонного відомства Литви, повітряний простір країни було порушено вночі у середу, 13 травня, за допомогою запущених із території Білорусі метеозондів.

Масштаб інциденту виявився критичним для безпеки польотів:

  • Пряма небезпека: Некеровані повітряні кулі створили реальну загрозу для пасажирських літаків цивільної авіації.
  • Блокування неба: Через загрозу зіткнення диспетчерські служби були змушені оперативно запровадити обмеження та тимчасово закрити повітряний простір над міжнародним аеропортом Вільнюса.

Представнику Білорусі наголосили, що Вільнюс вважає ці повторювані інциденти гібридною атакою проти Литви, за яку Білорусь несе відповідальність. 

Під час вручення ноти протесту білоруському дипломату представники литовського зовнішньополітичного відомства наголосили, що Вільнюс не вважає запуск зондів випадковістю. Офіційна влада Литви кваліфікує ці повторювані інциденти як свідому гібридну атаку з боку режиму Александра Лукашенка.

В МЗС підкреслили, що Білорусь несе повну міжнародну відповідальність за провокації на кордоні та створення небезпечних ситуацій у небі над країною-членом НАТО. Литва вимагає від Мінська негайно припинити подібні агресивні дії.

Нагадаємо, прикордонники попереджають про загрозу провокацій з боку Білорусі. Після фіксації нетипових повітряних цілей та заяв вищого керівництва держави про підозрілу активність білоруського режиму, прикордонники готуються до можливих спроб дестабілізації.

Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що такі об’єкти виконують роль ретрансляторів. Вони використовуються ворогом для посилення сигналів зв’язку, координації російських засобів ураження під час обстрілів та розвідки та виявлення позицій української ППО.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

